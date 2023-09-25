تسريبات آيفون 16 تبدأ وتكشف عن مواصفات الكاميرات

أفاد المحلل (مينج تشي كو) المشهور فيما يتعلق بتسريبات آبل بأنه سيكون لهاتفي (آيفون 16 برو) و(آيفون 16 برو ماكس) العدسة الرباعية الموشور نفسها التي يتمتع بها هاتف (آيفون 15 برو ماكس).

وكان هاتف (آيفون 15 برو ماكس) الطراز الوحيد لعام 2023 الذي يتميز بنظام للعدسات رباعية الموشور، مما يتيح زيادة التكبير البصري المقرب من 3x إلى 5x.

والآن، قال المحلل في منشور على منصة (ميديوم) Medium إن كلا طرازي (برو) لهاتف آيفون 16 الذي قد يُطلق في خريف عام 2024 سوف يحصلان على هذه الميزة.

وناقش (كو) سلسلة التوريد لنظام كاميرا (آيفون 15 برو ماكس)، ومن ذلك: زيادات الأسعار بسبب رفع آبل متطلبات التحقق من صحة العدسة المقربة وزيادة الطلب.

وبالنسبة إلى (آيفون 16 برو ماكس)، فإن الطلب «يتجاوز التوقعات» بسبب نظام العدسات. ومع الجمع بين المواصفات المحسنة والطلب، سوف ترتفع تكلفة المكون بنحو 30 في المئة إلى قدر يتراوح بين 6 دولارات و6.50 دولارات للوحدة.

وقال (كو) إن طراز (آيفون 16 برو) سوف يحصل أيضًا على العدسة، «ومن المحتمل أن يحافظ على المواصفات العالية الحالية لضمان أداء الكاميرا وعوائد الإنتاج».

ويتوقع المحلل أن تنمو شحنات أجهزة آيفون التي تستخدم الكاميرا الرباعية الموشور بنسبة 110 في المئة تقريبًا في عام 2024، أي ما يعادل ما بين 70 مليون و80 مليون وحدة.

ويجب أن يعني الطلب المرتفع أن مورد العدسات الحالي (لارجان) Largan، بالإضافة إلى شركتي (كريستال-أوبتك) Crystal-Optech، و(لانت أوبتيكس) Lante Optics، ستكون المستفيد الرئيس لترويج بل للعدسات الرباعية الموشور في عام 2024.

ومن المتوقع أن توسِّع الشركات الموردة القدرات الإنتاجية للعدسات الرباعية الموشور بنسبة لا تقل عن 50 في المئة في عام 2024. ومن المفترض أن تكافح Crystal-Optech لمواكبة الطلب في عام 2023، مما دفع Lante إلى تعثر في تلبية بعض الطلبات الإضافية.