إل جي تطلق حاسوبها المحمول القابل للطي Gram Fold

أطلقت شركة إل جي حاسوبها المحمول القابل للطي الأول LG Gram Fold، الذي يجسد التكنولوجيا والابتكار في تصميم LG gram، وهو مرادف لأجهزة الحواسيب المحمولة الفائقة الخفة والرائدة، التي تحتفل هذا العام بعامها العاشر.

ويرث الحاسوب المحمول القابل للطي LG Gram Fold هوية شاشة Gram الخفيفة الوزن والكبيرة، ويقدم تجربة نمط حياة جديدة للعملاء من خلال إضافة حرية طي الشاشة وفتحها.

ويستفيد LG Gram Fold من نقاط قوة شاشة OLED الرقيقة والسهلة الانحناء والذاتية الانبعاث، التي لا تتطلب إضاءة خلفية. وعند فتح الشاشة تصبح سماكة الجهاز 9.4 ملم، وتحصل على شاشة كبيرة بقياس 17 بوصة بدقة 2560×1920 بكسل، في حين يصبح قياسها 12 بوصة عند طي الشاشة.

وعززت إل جي واجهة المستخدم والتوصيل بمختلف الأجهزة الطرفية بما يتماشى مع الأوضاع المختلفة للجهاز، حيث يمكن استخدامه بصفته حاسبًا محمولًا بقياس 12 بوصة عند طيه، أو حاسبًا لوحيًا بقياس 17 بوصة عند فتحه، أو قارئًا للكتب الإلكترونية.

وأوضحت الشركة أنها توفر لوحة مفاتيح افتراضية في النصف السفلي من الشاشة عند طيها، مع أنه يمكنك أيضًا وضع لوحة مفاتيح بلوتوث فوق النصف السفلي للشاشة للحصول على التجربة التقليدية للحاسوب المحمول.

وتصبح لوحة المفاتيح الافتراضية في النصف السفلي من الشاشة قابلة للتنشيط للاستخدام بصفته حاسوبًا محمولًا عند طي الجهاز. ويمكنك وضع لوحة مفاتيح البلوتوث في النصف السفلي من الشاشة واستخدامها إذا لم تكن معتادًا على لوحة المفاتيح الافتراضية.

وإذا أوقفت الحاسوب المحمول أفقيًا مع طيه قليلاً في منتصف الشاشة مثل الكتاب، فإن الجهاز يدور الشاشة لتتناسب مع الوضع الجديد تلقائيًا، مما يجعلها مريحة لقراءة الكتب الإلكترونية أو المستندات.

وبحسب إل جي، يمكنك الكتابة أو الرسم باستخدام قلم اللمس مثل الجهاز اللوحي، كما يمكنك تشغيل الشاشة بمجرد لمسها، دون الحاجة إلى لوحة المفاتيح أو الفأرة.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا فتحت الحاسوب المحمول ووضعته بشكل عمودي، فإن بإمكانك استخدامه بصفته شاشة قابلة للتقسيم، وهو خيار مفيد لمستخدمي يوتيوب الذين يشاهدون مقاطع الفيديو ويحررونها في الوقت نفسه، أو المصممين الذين يراجعون المهام المتعددة في الوقت نفسه.

وتوفر معالجات إنتل Core i5-1335U من الجيل الثالث عشر ورسومات Iris Xe وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 16 جيجابايت ومساحة التخزين الداخلية بسعة 512 جيجابايت أداءً ممتازًا.

وتحدد مكبرات الصوت الثلاثة المدمجة الجانبين الأيسر والأيمن تلقائيًا أثناء تغيير شكل الشاشة لتقديم تجربة صوتية مثلى. كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Atmos.

ومع أنه مزود بشاشة كبيرة يصل حجمها إلى 17 بوصة وبطارية كبيرة بقدرة 72 واطًا مع شحن بقدرة 65 واطًا، إلا أن وزن الحاسوب يبلغ نحو 1250 جرامًا فقط، لذا فهو سهل الحمل. واجتازت منطقة المفصل، حيث تطوى الشاشة، اختبارات الطي البالغة 30 ألف عملية فتح وطي للتحقق من المتانة.

ويبلغ سعر الجهاز نحو 3730 دولارًا، وأكدت شركة إل جي توفر حاسوبها المحمول القابل للطي بكميات محدودة في سوقها المحلية في كوريا الجنوبية، دون أي معلومات عن توفره على نطاق أوسع.