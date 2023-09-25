إكس تقصر المكالمات الصوتية والمرئية على المشتركين

كشفت التعليمات البرمجية ضمن تطبيق إكس أن الدعم قادم للمكالمات الصوتية والمرئية، ومع ذلك، لن تكون الميزة متاحة لجميع مستخدمي المنصة، بل تقتصر على أولئك الذين لديهم عضوية مدفوعة على ما يبدو.

ويأتي ذلك بعد أن أكدت في الشهر الماضي الرئيسة التنفيذية للشركة، ليندا ياكارينو، أن المكالمات الصوتية والمرئية قادمة إلى التطبيق المعروف سابقًا باسم تويتر، وذلك كجزء من تحوله إلى تطبيق كل شيء.

واكتشف كريس ميسينا، المخضرم في مجال التكنولوجيا والذي تحول إلى مستثمر، النتائج الجديدة داخل التعليمات البرمجية لتطبيق إكس.

وتسمح الميزة حاليًا لمستخدمي إكس باختيار تلقي المكالمات الصوتية والمرئية من مستخدمين آخرين تحققت المنصة منهم، أو من الأشخاص الذين يتابعونهم، أو من الأشخاص الموجودين في دفتر العناوين، وذلك اعتمادًا على اختيارهم.

ويقول وصف الميزة: “انتقل بالمراسلة إلى المستوى التالي من خلال المكالمات الصوتية والمرئية. شغل الميزة ومن ثم حدد الشخص الذي تشعر بالراحة معه في استخدامها”، مما يشير إلى طبيعة الاشتراك فيها.

وتشير سطور أخرى من التعليمات البرمجية إلى تحذير يظهر عندما يحاول شخص ما إرسال رسالة مباشرة إلى مستخدم آخر عبر التطبيق، حيث يوضح التحذير أن المكالمات الصوتية والمرئية هي ميزة مدفوعة، ويحثهم على الاشتراك للحصول على إمكانية الوصول.

ويعني هذا أنه يجب على المستخدمين الدفع مقابل X Premium، وهو الاشتراك المعروف سابقًا باسم Twitter Blue، الذي يتضمن عددًا من المزايا المحدثة، ومنها التحقق، وتقليل عرض الإعلانات، والقدرة على تحرير المنشورات، ودعم المنشورات الطويلة، والتصنيفات ذات الأولوية في البحث و المحادثات، وأكثر من ذلك.

ولم تتمكن المنصة حتى الآن من تقديم حجة مقنعة لاشتراك X Premium، حيث أشار بحث مستقل إلى أن الشركة باعت ما يقرب من مليون اشتراك فقط، وذلك وفقًا للباحث ترافيس براون، الذي كان يتتبع نجاح المنتج عبر GitHub. وأشار إيلون ماسك سابقًا إلى أن التطبيق لديه 550 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وبالمقارنة، فإن اشتراك سناب شات المميز +Snapchat قد تجاوز عتبة 5 ملايين مستخدم. وفي الوقت نفسه، يتوقع المحللون أن يضم اشتراك ميتا المدفوع Meta Verified بحلول أوائل العام المقبل نحو 12 مليون مشترك.