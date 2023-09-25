إكس تسهل الإبلاغ عن المحتوى المخالف للقواعد

تعمل إكس على تسهيل الإبلاغ عن المحتوى المخالف للقواعد في التطبيق، من خلال طريقة محسّنة لإعداد التقارير تجعل من السهل تسليط الضوء على المخاوف المحددة ببضع خطوات.

وتمنحك طريقة تقارير إكس الجديدة الآن انتهاكات محددة إضافية للاختيار من بينها عند الإبلاغ عن منشور. وبمجرد تحديد المشكلة الرئيسية، تظهر شاشة مربع اختيار ثانية محددة أكثر حول هذا الموضوع. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك إرسال المخاوف، مما يؤدي إلى تبسيط العملية.

وبمجرد تسجيل البلاغ، تظهر شاشة تسلط الضوء على الإجراءات المحتملة التي يمكن اتخاذها للحد من أي ضرر إضافي. وتمنحك هذه العملية أيضًا نظرة عامة على الخطوات التالية، وما يأخذه فريق إكس في الاعتبار عند مراجعة التقرير.

وتعد هذه طريقة بسيطة لإرسال تقارير عن منشورات معنية، مما قد يساعد إكس في معالجة بعض مجالات الاهتمام الرئيسية بشكل أسرع وتحسين الاستجابة.

وبحسب إيلون ماسك، تعمل المنصة أيضًا على تحسين طريقة العمل الداخلية لتقارير المستخدم، وتحديث العملية السابقة التي وصفها بأنها كابوس، موضحًا أن الشركة تضيف أيضًا المزيد من الموارد لمراجعة تقارير المستخدم.

وكان التعامل مع المواد المخالفة، وخاصة المحتوى المتعلق بإساءة معاملة الأطفال، نقطة تركيز رئيسية بالنسبة إلى ماسك، في حين تعهد أيضًا بتوفير المزيد من الشفافية في قرارات المنصة، لتجنب وضع إدارة إكس موضع شبهات بشأن المحتوى.

ويلتزم ماسك أيضًا بتطبيق نهج حرية التعبير مع إشراف أكبر، حيث من المفترض أن تؤدي الطريقة المبسطة لتقديم التقارير إلى تحسين عمليتها، إلى جانب الشفافية المعززة، وزيادة عدد الموظفين للتعامل مع التقارير.

وأشارت تقارير مختلفة إلى أن حوادث خطاب الكراهية آخذة في الارتفاع في التطبيق، في حين يتساءل البعض أيضًا إذا كان ماسك وفريقه يبذلون قصارى جهدهم لمعالجة محتوى إساءة معاملة الأطفال الذي تتحدث عنه التقارير.

ويبدو من المفاجئ أنه كان بإمكانك ماسك في غضون بضعة أشهر أن يحل بطريقة أو بأخرى العديد من هذه القضايا الرئيسية التي كانت تمثل تحديثًا لسنوات للمنصات الاجتماعية من خلال حلول تبدو بسيطة.

وفي كلتا الحالتين، تبدو طريقة التقارير الجديدة بمثابة تحسن، مما يؤدي إلى تقديم المزيد من التقارير المباشرة في التطبيق.

وليس هناك طريقة لمعرفة ما يحدث ضمن التطبيق في ظل عدم وجود إشراف خارجي، الذي قيده ماسك من خلال زيادة إكس لتكاليف واجهة برمجة التطبيقات.