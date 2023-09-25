إعدادات يمكنك ضبطها في هواتف iPhone 15 لتحسين تجربة الاستخدام 

مع بدأ طرح سلسلة هواتف iPhone 15 في الأسواق، من المؤكد أن الكثير من الأشخاص متحمسين لتجربتها لما تتضمنه من مزايا جديدة متعددة. فإذا كنت ممن يفكرون في شراء واحد من هواتف آيفون 15 فهناك بعض الإعدادات التي يمكنك ضبطها لتحقيق أقصى استفادة من هاتفك الجديد وتحسين تجربة استخدامه، وفيما يلي سنذكر بعضها:

1- إعدادت الويدجات في الشاشة الرئيسية وشاشة القفل:

تُساعد الويدجات التي تظهر في شاشة القفل في التحقق من المعلومات مثل: الطقس أو رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة دون الانتقال إلى أي أي تطبيقات أو فتح شاشة القفل. لذا سيكون من المفيد إعدادها في هواتف آيفون 15 لتحسين تجربة الاستخدام.

أما بالنسبة إلى الويدجات التي يمكن إضافتها إلى الشاشة الرئيسية، فهي أصبحت تفاعلية مع تحديث نظام التشغيل iOS 17، و يمكن أن تعرض معلومات أكثر من التي تظهر في شاشة القفل.

يمكنك معرفة كيفية إضافة الويدجات التفاعلية إلى الشاشة الرئيسية بقراءة مقال: كيفية استخدام الويدجات التفاعلية في آيفون في IOS 17.

2- تفعيل الوضع الداكن وتقليل سطوع الشاشة:

تأتي هواتف آيفون 15 مع تفعيل Light Mode افتراضيًا، وقد يؤدي هذا الوضع إلى إجهاد العين في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما أنه يستهلك المزيد من طاقة البطارية.

لذا، من الأفضل تفعيل الوضع الداكن في هاتف آيفون، وتقليل سطوع الشاشة، لتقليل إجهاد العين في ظروف الإضاءة المنخفضة، وللحفاظ على طاقة البطارية لفترة أطول.

لتفعيل الوضع الداكن في هواتف iPhone 15 اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الشاشة والسطوع) Display and Brightness. في قسم (المظهر) Appearance، عطّل خيار (Automatic) ثم انقر فوق (Dark). في صفحة الشاشة والسطوع، حرك مؤشر (السطوع) Brightness إلى 50% أو أقل، فالشاشات في سلسلة iPhone 15 مشرقة بشكل كبير، وزيادة السطوع سيزيد استهلاك طاقة البطارية. تأكد من ترك خيار True Tone قيد التشغيل، حيث سيؤدي ذلك إلى ضبط كل من السطوع ودرجة اللون تلقائيًا بحسب الإضاءة المحيطة.

3- تشغيل التحديثات التلقائية:

من المهم تحديث نظام التشغيل iOS في هواتف آيفون إلى أحدث إصدار متاح، وكذلك التطبيقات، يجب تحديثها لتحسين تجربة الاستخدام والحصول على جميع التحديثات الأمنية الجديدة.

إذا كنت ممن لا يحبون تتبع التحديثات من وقت لآخر، يمكنك تفعيل التحديثات التلقائية لنظام التشغيل والتطبيقات، ليُحدث هاتف آيفون أي تطبيق يحتاج إلى تحديث بشكل تلقائي والأمر نفسه بالنسبة إلى نظام التشغيل.

لتفعيل التحديثات التلقائية لنظام iOS، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings ثم اختر (عام) General. اختر (تحديث البرنامج) Software Update، ثم (التحديثات التلقائية) Automatic Updates. فعّل خيار (تنزيل تحديثات iOS) Download iOS Updates، و(تثبيت تحديثات iOS) Install iOS Updates، و(الاستجابات الأمنية وملفات النظام) Security Responses and System Files.

لتفعيل التحديثات التلقائية للتطبيقات، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings ثم اختر (متجر التطبيقات) App Store. في قسم (التنزيلات التلقائية) Automatic Downloads، فعّل خيار (تحديثات التطبيق) App Updates.

4- إعداد أوضاع التركيز:

بشكل افتراضي، يتضمن نظام التشغيل iOS 17 أوضاع التركيز مثل: (عدم الإزعاج) Do Not Disturb، و(اللياقة البدنية) Fitness و(القيادة) Driving، والتي تهدف إلى إيقاف التنبيهات عند وصول إشعارات من التطبيقات للتركيز في مهمة معينة.

يمكن تخصيص أوضاع التركيز بالطريقة التي ترغب فيها، على سبيل المثال: يمكنك السماح بوصول إشعارات من تطبيقات معينة، أو السماح بالمكالمات من جهات اتصال معينة، وغير ذلك. كما يمكنك إنشاء أوضاع تركيز خاصة بك وتخصيصها كيفما تشاء.

5- تجربة تطبيق الاختصارات:

يتجاهل الكثير من مستخدمي هواتف آيفون تطبيق (الاختصارات) Shortcuts المدمج، ولكن ينبغي تعرف مزاياه وفوائده لتحسين تجربة استخدام هاتف آيفون.

يمكن استخدام هذا التطبيق لأتمتة مهام متعددة، والقيام بإجراءات معينة بنقرة واحدة، كأن تقول: يا سيري أنا أقود السيارة إلى المنزل، للحصول في الوقت نفسه على الاتجاهات في خرائط آبل، أو تشغيل الموسيقى، أو إرسال رسالة نصية، أو تشغيل الأضواء في المنزل باستخدام HomeKit، وغير ذلك، حيث ستجد في تطبيق الاختصارات الكثير من الإجراءات التي ستُسهّل عليك أداء الكثير من المهام.

هناك أيضًا إمكانيات أتمتة لا حصر لها، كأن يؤدي تشغيل وضع التركيز الخاص بالنوم تلقائيًا إلى خفض سطوع الشاشة والبدء بتشغيل مقطع صوتي معين، وغير ذلك.

يمكنك معرفة أبرز المزايا الجديدة في تطبيق الاختصارات في نظام iOS 17 بقراءة مقال: أبرز المزايا الجديدة في تطبيق الاختصارات في IOS 17.