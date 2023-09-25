أمازون تعزز سباق الذكاء الاصطناعي بصفقة مع أنثروبيك

وافقت شركة أمازون على استثمار أربعة مليارات دولار في شركة أنثروبيك الناشئة للذكاء الاصطناعي، حيث تكثف مجموعة التجارة الإلكترونية التنافس ضد مايكروسوفت وميتا وجوجل وإنفيديا في هذا القطاع السريع النمو الذي يعتقد العديد من خبراء التكنولوجيا أنه قد يكون القطاع الكبير التالي.

وأوضحت مجموعة التجارة الإلكترونية أنها تستثمر مبدئيًا مليار ومائتين وخمسين مليون دولار للحصول على حصة أقلية في شركة أنثروبيك، التي تدير أيضًا منصة دردشة ذكاء اصطناعي، مثل Bard من جوجل و Chatgpt من OpenAI.

ولدى أمازون كجزء من الصفقة خيار زيادة استثماراتها إلى إجمالي أربعة مليارات دولار في أنثروبيك.

وخططت أنثروبيك على مدار العامين أو الثلاثة أعوام القادمة لجمع خمسة مليارات دولار، وأعلنت في وقت سابق من هذا الشهر إطلاق خطة اشتراك متميزة موجهة للمستهلك لروبوت المحادثة العامل بالذكاء الاصطناعي الذي يحلل النصوص Claude 2.

وتخطط الشركة لبناء نموذج جديد يسمى مبدئيًا Claude-Next، وهو أكثر قدرة بعشر مرات من أقوى نموذج ذكاء اصطناعي موجود اليوم، وحذرت الشركة الناشئة من أن هذا التطوير يتطلب على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة إنفاق مليار دولار.

وكجزء من الصفقة مع أمازون، تستخدم أنثروبيك AWS بصفته مزودًا سحابيًا أساسيًا لأعباء العمل الحرجة، ومنها أبحاث السلامة وتطوير النموذج التأسيسي المستقبلي. وتستخدم أنثروبيك أيضًا شرائح أمازون المسماة Trainium و Inferentia لبناء نماذجها التأسيسية المستقبلية وتدريبها ونشرها.

وقال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، في بيان: “نحن نكن احترامًا كبيرًا لفريق أنثروبيك والنماذج التأسيسية، ونعتقد أنه يمكننا المساعدة في تحسين العديد من تجارب العملاء، على المدى القصير والطويل، من خلال تعاوننا العميق”.

وأضاف: “العملاء متحمسون جدًا بشأن Bedrock، الخدمة المدارة الجديدة التي تمكن الشركات من استخدام نماذج تأسيسية مختلفة لإنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي فوقها، بالإضافة إلى Trainium، وهي شريحة تدريب الذكاء الاصطناعي، وتعاوننا مع أنثروبيك من شأنه أن يساعد العملاء في الحصول على قيمة إضافية من هاتين الإمكانيتين”.

وجمعت أنثروبيك حتى الآن نحو مليارين وسبعمئة مليون دولار، وقدرت في شهر مايو من هذا العام قيمتها بنحو خمسة مليارات دولار. وتمنح الصفقة مع أنثروبيك أمازون مقعدًا في الصف الأمامي في واحدة من أسرع الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي نموًا.

وتعهدت أنثروبيك كجزء من الصفقة بالتزام طويل الأمد بتزويد عملاء أمازون حول العالم بإمكانية الوصول إلى الأجيال القادمة من نماذجها التأسيسية عبر Bedrock. وبالإضافة إلى ذلك، توفر أنثروبيك لعملاء أمازون إمكانية الوصول المبكر إلى المزايا الفريدة لتخصيص النماذج وإمكانيات الضبط الدقيق.