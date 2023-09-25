أمازون تحارب الكتب المؤلفة بالذكاء الاصطناعي

نشرت أمازون قاعدة جديدة تحد من عدد الكتب التي يمكن للمؤلفين نشرها ذاتيًا عبر موقعها إلى ثلاثة كتب يوميًا، بعد ظهور عدد كبير من المواد المشتبه بإنتاجها بالذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة للبيع.

وأعلنت الشركة القيود الجديدة في منشور عبر منتدى كيندل للنشر المباشر، وجاء في البيان: “مع أننا لم نشهد ارتفاعًا كبيرًا في أعداد النشر لدينا، إلا أنه من أجل المساعدة في الحماية من إساءة الاستخدام، فإننا نخفض الحدود التي فرضناها على عمليات إنشاء العناوين الجديدة”.

ويسمح منتدى كيندل للنشر المباشر للمؤلفين بنشر كتبهم بأنفسهم وإدراجها للبيع عبر موقع أمازون. وأوضحت أمازون أن الحد الأقصى محدد بثلاثة عناوين، مع أن العدد قابل للتعديل إذا لزم الأمر.

وأكدت الشركة أنه كان هناك حد لعدد الكتب التي يمكن للمؤلفين إدراجها يوميًا، دون تحديد هذا الحد السابق. وذكر المنشور أن أمازون تراقب بنشاط التطور السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره في القراءة والكتابة والنشر.

وقالت الشركة: “قد يتأثر عدد قليل جدا من الناشرين بالتغيير، ويكون للمؤلفين والناشرين أيضًا خيار البحث عن استثناء للقاعدة”.

ويأتي الإعلان عن الحد الأقصى لعدد الكتب بعد أسبوع من تقديم أمازون شرطًا للمؤلفين لإبلاغ الشركة عند إنشاء محتواهم بالذكاء الاصطناعي، وإضافتها لقسم جديد إلى إرشاداتها يتضمن تعريفات للمحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي والمحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وقالت الدكتورة ميريام جونسون، كبيرة المحاضرين في مجال النشر بجامعة أكسفورد بروكس: “لن يغير تغيير القاعدة على الأرجح طريقة إدارة المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي عبر منصة أمازون”.

وأضافت: “يؤدي التغيير إلى انخفاض الأرقام قليلاً، وقد يجد الأشخاص الذين يكسبون المال عن طريق إغراق السوق بالكتب المولدة بالذكاء الاصطناعي حلًا بديلًا”.

وتأتي مجموعات القواعد الجديدة بعد أن أزالت أمازون الكتب المشتبه بإنتاجها بالذكاء الاصطناعي والمدرجة بشكل خطأ على أنها من كتابة المؤلفة جين فريدمان.

وقالت فريدمان: “يسعدني اتخاذ أمازون هذه الخطوات المعقولة والتدريجية، وآمل أن تكون مستعدة لبذل المزيد حسب الحاجة. من غير المرجح في أي وقت قريب إختفاء المواد المولدة بالذكاء الاصطناعي نظرًا للدورات التدريبية العديدة المروجة للأشخاص الساعين إلى تحقيق أرباح سهلة من بيع المواد المولدة بالذكاء الاصطناعي، والكثير منها منخفض الجودة واحتيالي”.

وتعرضت في وقت سابق من هذا الشهر كتب البحث عن الفطر المدرجة عبر موقع أمازون للإبلاغ بسبب احتمال أن تكون مولدة بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإنها تحتوي على نصائح قد تكون خطيرة. كما غمرت كتب السفر المولدة بالذكاء الاصطناعي الموقع.