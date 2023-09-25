أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للمبرمجين 

قد يكون العثور على حاسوب محمول مناسب لك مهمة شاقة خاصةً مع توفر العديد من الخيارات المتاحة في الأسواق. ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي تنبغي مراعاتها عند اختيار حاسوب محمول مناسب لطبيعة عملك، فإذا كنت مبرمجًا، فيجب أن تبحث عن الحواسيب المحمولة التي تحتوي على معالج قوي، وذاكرة وصول عشوائي بسعة كافية، ومساحة تخزين كبيرة وشاشة عالية الدقة، بالإضافة إلى لوحة المفاتيح المريحة.

هناك العديد من أنواع الحواسيب المحمولة المناسبة للمبرمجين المتاحة في الأسواق بأسعار متفاوتة، وسنذكر فيما يلي بعض أفضل تلك الحواسيب:

1- حاسوب Dell XPS 15 9530:

يُعد حاسوب (Dell XPS 15 9530) واحد من أفضل الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز للبرمجة، فهو يأتي بالمواصفات التي يحتاج إليها معظم العاملين في مجال البرمجة. فإذا كنت تعمل باستمرار في مشاريع كبيرة، فإن سعة 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومعالج (Intel 13th-Gen i9-13900H Evo) يوفران بيئة عمل سلسة وسريعة وخالية من أي تأخير، مما يسمح لك باستخدام تطبيقات وبيانات متعددة في وقت واحد.

يأتي حاسوب Dell XPS 15 9530 مع وحدة معالجة الرسومات من نوع NVIDIA RTX 4060، ولكن يمكنك توفير بعض المال باختيار وحدة معالجة رسومات من نوع RTX 4050 أو Intel Arc A370M. وإذا كنت بحاجة إلى المزيد من قوة معالجة الرسومات، يمكنك الترقية إلى RTX 4070. كما يأتي الحاسوب مع قرص تخزين من نوع SSD تصل سعته إلى واحد تيرابايت.

يضم حاسوب (Dell XPS 15 9530) شاشة من نوع OLED Infinity Edge بمقاس 15.6 بوصة مع ذروة سطوع تبلغ 400 شمعة. ولأن Dell XPS 15 قابل للتخصيص، يمكنك توفير بعض المال باختيار شاشة من نوع +Full HD بدلًا من شاشة OLED Infinity Edge.

يتميز هذا الحاسوب بوجود منفذين من نوع Thunderbolt 4، ومنفذ واحد من نوع USB-C 3.2 (الجيل الثاني)، ومقبس لسماعة الرأس، ويدعم اتصال Intel Wi-Fi 6E وتقنية البلوتوث 5.2.

يُباع حاسوب Dell XPS 15 9530 بسعر يبدأ من 1499 دولارًا.

2- حاسوب MacBook Pro مقاس 16 بوصة:

يُعدّ حاسوب MacBook Pro مقاس 16 بوصة واحد من أفضل حواسيب ماك بوك للبرمجة، فهو يأتي مع شاشة كبيرة من نوع (Liquid Retina XDR) بمقاس 16 بوصة، ويعمل بالمعالجات الأقوى والأكثر كفاءة من آبل، وهي: M2 Pro و M2 Max مع ما يصل إلى 96 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 8 تيرابايت من ذاكرة التخزين من نوع SSD مما يوفر أداء قويًا وممتازًا.

يضم هذا الحاسوب لوحة مفاتيح واسعة ومريحة، مع لوحة تتبع واسعة وسريعة الاستجابة، ويتميز بعمر البطارية الطويل، إذ يمكن أن يستمر حاسوب MacBook Pro بالعمل لمدة 18 ساعة.

يتوفر هذا الحاسوب بأربعة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهي: 16 أو 32 أو 64 أو 96 جيجابايت، وخمسة خيارات من ذاكرة التخزين من نوع SSD وهي: 512 جيجابايت، أو 1 أو 2 أو 4 أو 8 تيرابايت.

ويأتي MacBook Pro مع ثلاثة منافذ من نوع Thunderbolt 4، ومنفذ واحد من نوع HDMI، وفتحة لبطاقة SDXC، ومقبس سماعة، ومنفذ MagSafe 3 للشحن.

يُباع حاسوب MacBook Pro مقاس 16 بوصة بسعر يبدأ من 2499 دولارًا.

3- حاسوب MacBook Air (M2) مقاس 15.3 بوصة:

في حين أن طرز MacBook Pro هي الأقوى بسبب معالجات M2 Pro و Max التي تعمل بها، فإن MacBook Air M2 هو خيار ممتاز وأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للمبرمجين.

يأتي مع ذاكرة موحدة تبلغ سعتها 8 جيجابايت وقرص تخزين من نوع SSD سعته 256 جيجابايت، ويمكنك أيضًا إعداده بتكلفة إضافية للحصول على ما يصل إلى 24 جيجابايت من الذاكرة الموحدة وقرص تخزين من نوع SSD بسعة واحد تيرابايت.

يضم حاسوب MacBook Air M2 شاشة من نوع Liquid Retina ممتازة مع ألوان واضحة وطبيعية، يتميز هذا الطراز بمقاس الشاشة الذي يبلغ 15.3 بوصة، وهو أول جهاز من سلسلة Air يأتي بشاشة بهذا المقاس الكبير الذي يأتي عادة مع سلسلة Pro.

كما يتميز أيضًا بعمر البطارية الطويل إذ يستمر بالعمل حتى 18 ساعة، وبفضل تصميمه الفائق النحافة والخفيف الوزن يمكنك نقله إلى أي مكان بسهولة، إذ يزن هذا الحاسوب كيلو ونصفًا فقط، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمبرمجين الذين يحتاجون إلى حاسوب محمول يضم شاشة كبيرة ووزنه خفيف.

يُباع حاسوب MacBook Air (M2) مقاس 15.3 بوصة بسعر يبدأ من 1299 دولارًا.



4- حاسوب Microsoft Surface Laptop 4:

يُعدّ حاسوب Microsoft Surface Laptop 4 خيارًا جيدًا للمبرمجين، إذ يعمل بمعالج من نوع (AMD Ryzen 7 Surface Edition) الثماني النوى، الذي يضمن الأداء القوي والسلس عند تعدد المهام، وأثناء كتابة الأكواد البرمجية وتشغيلها.

يأتي هذا الحاسوب مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي،وقرص تخزين من نوع SSD تصل سعته إلى 512 جيجابايت، وهي كافية لمعظم المشاريع وتوفر أوقات استجابة سريعة. وإذا كنت تفضل الحصول على المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين، فهناك طراز يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة واحد تيرابايت مع معالج من نوع Intel Core i7.

يتميز هذا الحاسوب بوجود لوحة مفاتيح مريحة يمكنك الكتابة عليها براحة تامة طوال اليوم، بالإضافة إلى عمر البطارية الطويل الذي يتراوح بين 12 و 13 ساعة، ووجود شاشة تعمل باللمس بدقة 2496 × 1664 بكسلًا، وهذه العوامل تجعله مناسبًا للمبرمجين.

يُباع حاسوب Microsoft Surface Laptop 4 بسعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا.

