أبرز الأسباب التي تدفعك إلى شراء هاتف iPhone 15 Pro Max الجديد

بدأت آبل بطرح سلسلة هواتف iPhone 15 في الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي، وتتميز هذه الهواتف بمجموعة كبيرة من المزايا التي تجعلها الأفضل مقارنةً بطرز آيفون السابقة. ومن بين هواتف السلسلة يبرز طراز 15 iPhone 15 Pro Max لدعمه مجموعة من المزايا الحصرية التي تدفعك إلى التفكير في اختياره إذا كنت تفكر في ترقية هاتفك.



وفيما يلي سنذكر أبرز المزايا التي تدفعك إلى شراء هاتف iPhone 15 Pro Max الجديد:

1- مزايا منفذ USB-C الجديد:

لأول مرة تختار آبل منفذ من نوع USB-C في هواتف آيفون منذ 11 عامًا، وهذا الأمر كان ينتظره الكثير من المستخدمين، فباستخدام كابل USB-C نفسه، يمكنك شحن هاتف آيفون وجهاز آيباد وحاسوب ماك. كما يمكنك أيضًا استخدام هاتف آيفون لشحن أجهزة أخرى، مثل: سماعات الأذن اللاسلكية (AirPods) و ساعة آبل الذكية (Apple Watch)، وكذلك إمكانية شحن هواتف آيفون أو أندرويد الأخرى.



ومع أن جميع طرز آيفون 15 تحتوي على منفذ نوع USB-C تبرز طرز Pro بمزية نقل المحتوى بسرعة تصل إلى 10 جيجابايت في الثانية باستخدام كابل مناسب.

2- وجود زر الإجراءات الجديد:

منذ عام 2007، تتميز جميع طرز هواتف آيفون بوجود زر للتبديل بين وضعي الرنين والصامت (Ring/Silent) أعلى زر ضبط مستوى الصوت، إذ يتيح هذا الزر للمستخدمين التبديل بسرعة بين سماع أصوات الرنين وإيقاف تشغيلها تمامًا، ولكن في طرز (iPhone 15 Pro) هذا العام حل محله (زر الإجراءات) Action button الذي يتمتع بردود فعل لمسية، وهو قابل للتخصيص، مما يسمح لك بتخصيص تجربة الهاتف وفقًا لرغبتك.

يمكنك تنفيذ المزيد من المهام بسرعة باستخدام زر الإجراءات بناءً على ما خصصته، مثل: تنشيط وضع التركيز وتشغيل الكاميرا وتشغيل المصباح اليدوي وتنشيط اختصار معين وغير ذلك.

3- معالج A17 Pro الجديد:

يُعدّ معالج A17 Pro هو المعالج الأقوى من آبل لهواتف آيفون، وهو المعالج الذي تعمل به طرز Pro فقط من سلسلة آيفون 15. ويضمن هذا المعالج الأداء الفائق الكفاءة والسرعة لهواتف آيفون 15 برو، وستتمكن من لعب ألعاب الفيديو الثقيلة بسلاسة وسرعة، وستكون تجربة اللعب أكثر متعة من قبل.

من ناحية أخرى، ستكون جميع الإجراءات الأخرى التي تقوم بها باستخدام هاتف iPhone 15 Pro Max سلسلة ولن تعاني من أي تأخير، مثل: تصفح الويب ووسائل التواصل الاجتماعي، التصوير، و والتحقق من البريد الإلكتروني وإرسال الرسائل النصية وأي مهام يومية أخرى.

4- هيكل مصنوع من التيتانيوم:

يحتوي هاتفا ‌iPhone 15 Pro‌ و Pro Max على هيكل مصنوع من التيتانيوم أخف وزنًا من الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومع أن طرز آيفون هذه تأتي بحجم هواتف آيفون برو التي صدرت العام الماضي، إلا أنها أخف وزنًا ولن تشعر بثقل عند حملها في اليد.

بالإضافة إلى ذلك، غيرت آبل التصميم لجعل هذه الهواتف أكثر قابلية للإصلاح بحيث تقل تكلفة الإصلاح إذا انكسر الزجاج الخلفي. وتشمل تغييرات الأخرى في التصميم الحافات المنحنية أكثر، وإطارات الشاشة الأكثر نحافة.

5- عدسة مقربة بمعدل 5x:

العدسة المقربة بمعدل 5x هي مزية حصرية لطراز Pro Max، أما طراز Pro فيقتصر على التكبير البصري حتى 3x. وقد أصبح التكبير البصري بمعدل 5x ممكنًا باستخدام التقنية الرباعية (Tetraprism technology) الجديدة من آبل حتى تتمكن من التكبير أكثر من أي وقت مضى، وباستخدام هاتف iPhone 15 Pro Max ستحصل على تكبير حتى 25x.

الخاتمة:

بالإضافة إلى جميع المزايا المتاحة في هاتف iPhone 15 Pro، يبرز طراز iPhone 15 Pro Max الأحدث من آبل بين جميع هواتف سلسلة آيفون 15 بوجود بطارية أكبر حجمًا، وشاشة كبيرة تأتي بمقاس 6.7 بوصات، ووجود عدسة مقربة بمعدل 5x، وهذه العوامل ستدفعك إلى التفكير في اختياره.