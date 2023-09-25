آبل في المرتبة الثانية في أكثر المستخدمين ولاءً في العالم ولكن لمن المرتبة الأولى؟ … عاجل

ادّعت دراسة جديدة بشأن الولاء للعلامة التجارية أن مستخدمي آبل أكثر ولاءً بدرجة كبيرة مقارنةً بمستخدمي سامسونج، ولكن الولاء لشركة نتفليكس يتفوق عليهما معًا.

وكانت شركة (شركاء أبحاث تحليلات المستهلكين) Consumer Intelligence Research Partners قد ادعت سابقًا أن لدى شركة آبل أكثر عملاء الهواتف الذكية ولاءً في الولايات المتحدة، وأنها أفضل في حث الأشخاص على التحول من أجهزة أندرويد.

والآن، تشير دراسة استقصائية عالمية بشأن الولاء للعلامة التجارية إلى أن شركة سامسونج تحتل المرتبة الرابعة والعشرين في القائمة، وآبل تحتل في المرتبة الثانية، أما في المرتبة الأولى فكانت من نصيب شركة نتفليكس.

ويقول باحثون في شركة (بيونيك) Bionic البريطانية للطاقة والتقنية والمحاماة: «عندما يتعلق الأمر بالولاء للعلامة التجارية، فإن سامسونج تتفوق على شركة آبل في الوعي، وذلك بدرجات 1.01، و0.82، على التوالي».

وأضاف الباحثون: «ولكن عندما يتعلق الأمر بالسمعة والانطباع، فإن شركة آبل تحتل مرتبة عليا بكثير من منافستها الكورية، التي لم تبلغ الغاية بصورة خاصة في استقرار العلامة التجارية بنتيجة 1.15 فقط، مقارنة بـ 2.62 لشركة آبل».

وتضمنت منهجية (بيونيك) تحليل البيانات من شركة الاستطلاعات البريطانية (يو جف) YouGov، بالإضافة إلى الطلب على البحث وإحصاءات وسائل التواصل الاجتماعي. كما أنها ركزت فقط في ما تصفه بالشركات ذات الأسماء العائلية.

وتقول (بيونيك): «تُظهر دراسة حديثة أن 92.6 في المئة من مستخدمي آيفون يخططون للاستمرار مع آبل في هواتفهم القادمة، مقارنة بنحو 74.6 في المئة فقط من مستخدمي سامسونج».

وأضافت الشركة: «صرح 64 في المئة من مستخدمي آيفون أنه من غير المرجح أن يتحولوا إلى علامة تجارية أخرى للهواتف في المستقبل».

وتعزو (بيونيك) ذلك إلى «صورة العلامة التجارية لشركة آبل، وجودتها، وموثوقيتها، وخدمة العملاء».

وبصرف النظر عن ادعاء أن سامسونج تأتي في المرتبة الرابعة والعشرين في قائمة العلامات التجارية التي لديها أكثر المستخدمين ولاءً، فإن (بيونيك) تُدرج فقط أفضل 20 شركة. وهناك ثلاث شركات تقنية في تلك القائمة مع آبل، وهي أمازون في المرتبة الثالثة، ومايكروسوفت في المرتبة الحادية عشرة.

وفي الآونة الأخيرة، أظهر استطلاع أجرته شركة (إستاتيستا) Statista في الولايات المتحدة أن شركة آبل تفوقت على شركة سامسونج من حيث الولاء.