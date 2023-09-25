آبل تعتزم زيادة إنتاجها 5 أضعاف في الهند

تخطط آبل لزيادة إنتاج أجهزتها في الهند أكثر من خمسة أضعاف ما هو عليه الآن لتتجاوز 40 مليار دولار خلال خمس سنوات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Economic Times نقلًا عن مصادر في الحكومة الهندية، فإن إجمالي إنتاج الشركة الأمريكية في الهند تجاوز 7 مليارات دولار خلال السنة المالية الأخيرة.

وتصنع آبل حاليًا بعض إصدارات هواتف آيفون في الهند، كما تسعى للبدء في إنتاج سماعة AirPods بحلول العام المقبل.

وبحسب الصحيفة المهتمة بأخبار المال والأعمال، فإن آبل لا تخطط في الوقت الحالي لتصنيع أجهزة آيباد أو أجهزة الحاسوب في الهند؛ إذ تركز الشركة بشكل أساسي على رفع مستويات خطوط الإنتاج الحالية.

واستطاعت الشركة الأمريكية بيع هواتف آيفون عالميًا بنحو 191 مليار دولار إجمالًا، بالإضافة إلى بيع ملحقات وأجهزة منزلية وأجهزة قابلة للارتداء بقيمة 38 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.

وتعد آبل حاليًا هي الشركة الأكبر في تصنيع الهواتف الذكية وتصديرها من الهند.

وأفادت بعض المصادر بأن مبيعات هواتف آيفون 15 الجديدة التي طُرحت حديثًا ارتفعت في الهند بنسبة 100% خلال الإطلاق الأولي لها الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، علمًا بأن الإصدارين الأساسين منها (آيفون 15 وآيفون 15 بلس) يُصنعان محليًا داخل الهند.

وللمرة الأولى، أتاحت آبل هواتفها المصنوعة محليًا داخل الهند للبيع منذ اليوم الأول لإطلاق هواتف آيفون الجديدة.

ووفقًا لمؤسسة Counterpoint Research لأبحاث السوق، فإن آبل تسيطر على نحو 60% من مبيعات الهواتف الذكية الراقية داخل الهند، كما تمثل الهند حاليًا إحدى الأسواق الخمسة الكبرى لآبل.