نيويورك تستعين بروبوت أمني لمراقبة مترو الأنفاق

تنفذ إدارة شرطة نيويورك إجراءً أمنيًا جديدًا في محطة مترو أنفاق تايمز سكوير، حيث تنشر روبوتًا أمنيًا للمراقبة يهدف إلى الحفاظ على السلامة.

ويزن الروبوت الأمني K5 نحو 190 كغ، وزودته الشركة المصنعة Knightscope بأربع كاميرات يمكنها تسجيل الفيديو وليس الصوت، كما أنه لا يأتي مع أذرع.

وينفذ الروبوت الأمني طوال فترة التشغيل التجريبي التي تستمر على مدى الشهرين المقبلين دوريات في المحطة من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا.

ولن ينفذ K5 دوريات كاملة لفترة من الوقت، وذلك لأنه يقضي أول أسبوعين في رسم خريطة للمحطة والتجول في المناطق الرئيسية. وليس من الواضح إذا كان الروبوت الأمني يبث لقطات الكاميرا مباشرة، وإذا كانت سلطات تطبيق القانون تراقب ما يلتقطه.

وقال إريك آدامز، عمدة مدينة نيويورك: “الروبوت يسجل فيديو يمكن مراجعته في حالة الطوارئ أو الجريمة. تتطلع المدينة إلى التكنولوجيا نظرًا لانخفاض عدد موظفي تطبيق القانون”.

ولن يستخدم الروبوت تقنية التعرف على الوجه، حيث ظهرت العديد من المخاوف بشأن إدماج هذه التكنولوجيا في الروبوت.

ولا يستطيع الروبوت K5 الاستجابة لحالات الطوارئ الفعلية في المحطة ولا يمكنه القبض جسديًا أو لفظيًا على المشتبه بهم، حيث إن المساعدة الوحيدة القادر على تقديمها للأشخاص في الوقت الفعلي هي توصيلهم بعنصر بشري للإبلاغ عن حادث أو لطرح الأسئلة.

وتستأجر مدينة نيويورك خلال الشهرين المقبلين روبوت K5 مقابل نحو تسعة دولارات للساعة. ويبدو عمدة المدينة مقتنعًا بأن هذا المبلغ مناسب لما يمكن للروبوت فعله، مع أنه أمر سابقًا العديد من الوكالات بتخفيض الإنفاق بنسبة 15 في المئة.

ولدى آدامز تاريخ في دعم استخدام الآلات كأدوات للشرطة، حيث أعلن في وقت سابق من هذا العام أن شرطة نيويورك تحصل على روبوتين من نوع Digidog مقابل 750 ألف دولار لكل منهما لاستخدامهما في احتجاز الرهائن والمواقف الحرجة الأخرى.

وتستخدم شرطة نيويورك الطائرات المسيرة والكلاب الآلية، وتتجه الآن إلى الروبوتات لتنفيذ دوريات في محطات مترو الأنفاق.

ويعد هذا معاكسًا تمامًا لقرار شرطة نيويورك في عام 2021 بإلغاء عقد إيجار روبوت Spot من الشركة المعروفة آنذاك باسم بوسطن ديناميكس بعد مواجهة رد فعل عنيف بسبب استخدامه.