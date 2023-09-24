مكافي تكشف عن أداة لمكافحة الاحتيال بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة الأمن السيبراني مكافي أداة جديدة لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن أداتها الجديدة تستخدم تقنية حاصلة على براءة اختراع، وهي تستخدم آليات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لمكافحة مجرمي الإنترنت، الذين يشنون بشكل متزايد عمليات احتيال أكثر إقناعًا على نطاق واسع.

وتستهدف الأداة الجديدة اكتشاف عمليات التصيد الاحتيالي المنتشرة في جميع أنحاء العالم، التي تهدف إلى سرقة أو إتلاف البيانات الحساسة من خلال خداع الأشخاص ليكشفوا بياناتهم الشخصية مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان.

وقالت مكافي إن عمليات التصيد الاحتيالي باتت أكثر تعقيدًا، حيث أصبح مجرمو الإنترنت أنفسهم ينشئون عمليات احتيال شخصية ومقنعة للغاية باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا، مما يجعل من الصعب على الأفراد التمييز بين الرسائل الحقيقية والمزيفة.

وتعتمد أداة مكافي لمكافحة الاحتيال – التي يُطلق عليها اسم McAfee Scam Protection – نهجًا استباقيًا من أجل اكتشاف عمليات الاحتيال تلقائيًا وإيقافها، حيث تستخدم الأداة تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف روابط الإنترنت الضارة، ثم تنبيه المستخدمين بشأنها لمنعهم من النقر عليها. وحتى في حال النقر عليها عن طريق الخطأ، فستعمل الأداة على إيقاف تحميل المواقع المشبوهة.

وتعمل أداة مكافي الجديدة على تحليل ومعالجة الملايين من الروابط الضارة في جميع أنحاء العالم باستمرار، مما يعزز قدرات كشف العمليات الاحتيالية.

وستكون الأداة الجديدة متاحة في تطبيق مكافي للحماية McAfee Mobile Security في أجهزة أندرويد و iOS.