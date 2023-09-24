عندما تطلق آبل أحدث هواتفها في كل عام، تبدأ المقارنات بين هواتف آيفون الجديدة، وأحدث هواتف أندرويد المتوفرة في السوق، وفي هذا العام، مع إطلاق سلسلة هواتف آيفون 15 وأبرزها iPhone 15 Pro Max يرغب الكثير من الأشخاص تعرف الفرق بينه وبين هواتف أندرويد الحديثة وأبرزها: Pixel 7 Pro من جوجل.

فإذا كنت تفكر في شراء هاتف جديد من أحدث الهواتف المتوفرة في الأسواق، فيمكنك التفكير في كلاهما ولكنك تحتاج إلى تعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الهاتفين لتتمكن من الاختيار بشكل صحيح.

ولمساعدتك في الاختيار، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي iPhone 15 Pro Max و Pixel 7 Pro:

التصميم:

يأتي هاتف iPhone 15 Pro Max بتصميم لا يختلف بشكل كبير عن الطراز السابق، لكنه يضم عددًا قليلاً من التحديثات التي تميزه عن هواتف آيفون الأخرى. فهو يضم إطار مصنوع من التيتانيوم يجعله أخف من الطراز السابق مع الحفاظ على صلابته وقوته.

أما الجزء الأمامي والخلفي فهما مصنوعان من الزجاج، وهذا الهاتف مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68 بحيث يتحمل الغمر حتى عمق ستة أمتار لمدة نصف ساعة. ويتوفر بأربعة ألوان، هي: التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي.

أما هاتف جوجل Pixel 7 Pro فهو يأتي بتصميم أنيق وبسيط يتضمن في الجهة الخلفية شريطًا بارزًا يحيط بالكاميرا، ويأتي مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، وحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، بالإضافة إلى وجود إطار معدني لامع من الألمنيوم يغطي الحافات، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود والبندقي (Hazel). ويدعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68.

الشاشة:

يضم هاتف iPhone 15 Pro Max شاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس 6.7 بوصات، وبدقة 2796 × 1290 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2000 شمعة. بالإضافة إلى دعم تقنية (HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on).

أما هاتف Pixel 7 Pro فهو يضم شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس 6.7 بوصات وبدقة 3120 × 1440 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 512 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1500 شمعة. بالإضافة إلى دعم تقنية (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on).

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف iPhone 15 Pro Max بمعالج من نوع (Apple A17 Pro) السُداسي النوى، والمُصنع بتقنية 3 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.78 جيجاهرتز، ويعمل هذا الهاتف بنظام iOS 17.

أما هاتف جوجل Pixel 7 Pro فهو يعمل بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7)، ويعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 13.

يتوفر هاتف iPhone 15 Pro Max بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

أما Pixel 7 Pro فهو متوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وكلاهما لا يدعمان الزيادة من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية.

وكلا الهاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، واتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

أما بالنسبة إلى البطارية، فإن هاتف Pixel 7 Pro يحتوي على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 23 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

أما هاتف iPhone 15 Pro Max فهو يضم بطارية تبلغ سعتها 4422 ميلّي أمبير/ الساعة، وعند شحن الهاتف سلكيًا تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة 7.5 واط، والشحن اللاسلكي العكسي.

الكاميرا:

يضم هاتف iPhone 15 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية ذات زاوية واسعة بدقة 48 ميجابكسل، والثانية ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل خمس مرات.

تمنح الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، المصممة حصريًا لمجموعة Pro، المستخدمين مزيدًا من المرونة مع إمكانية التقاط صور في الوضع الافتراضي بدقة فائقة تصل إلى 24 ميجابكسل، مما يوفر جودة صورة مذهلة مع حجم ملف عملي ومثالي للتخزين والمشاركة.

يمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية، كما تدعم تصوير الفيديو في (الوضع السينمائي) Cinematic mode بدقة 4K.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K، و1080 بكسلًا.

أما هاتف Pixel 7 Pro فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/3.5، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية في هاتف Pixel 7 Pro فهي أحادية العدسة وتأتي بدقة 10.8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K، ودقة 1080 بكسلًا.

السعر:

يبدأ سعر هاتف iPhone 15 Pro Max من 1199 دولارًا أمريكيًا. أما هاتف Pixel 7 Pro فيبدأ سعره من 899 دولارًا أمريكيًا.

أيهما تختار؟

يعتمد الاختيار بين كلا الهاتفين على نظام التشغيل بشكل أساسي وتفضيلاتك الشخصية فيما يتعلق بأجهزة آبل وأجهزة أندرويد، فإذا كنت من محبي أجهزة آبل فسيكون هاتف iPhone 15 Pro Max المناسب لك، أما إذا كنت ممن يفضلون نظام أندرويد الذي يتميز بتوفير الكثير من خيارات التخصيص مقارنة بنظام iOS، فاختر هاتف Pixel 7 Pro الأحدث من شركة جوجل.

أما إذا كنت لا تفكر في الاختيار على أساس النظام، وستعتمد على السعر فإن هاتف جوجل سيكون الخيار الأنسب لك لأنه سعره أقل، ومع ذلك يتمتع بمزايا ممتازة ويقدم أداءً قويًا.

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 15 Pro Max و Pixel 7 Pro: