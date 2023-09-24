مراجعة لسماعات Jabra Elite 10 الجديدة

تُعد Jabra واحدة من أفضل العلامات التجارية التي توفر سماعات الأذن اللاسلكية ذات الجودة الممتازة، وأبرز الطرز التي توفرها هذه الشركة، هي: سماعات Jabra Elite 10 اللاسلكية الجديدة التي تتميز بالتصميم الجميل، والجودة العالية في الصوت سواء أثناء إجراء المكالمات أو الاستماع إلى المقاطع الصوتية، كما تتمتع بمزايا متعددة أخرى منها: مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، و Dolby Atmos، وغيرها من المزايا التي سنوضحها في المراجعة التالية:

التصميم:

تتميز سماعات الأذن اللاسلكية Jabra Elite 10 بالتصميم الجميل والأنيق، وتأتي هذه السماعات مع سدادة أذن مصنوعة من السليكون لزيادة الراحة أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية، كما تتميز هذه السماعات بأنها مقاومة للغبار والماءوفقًا لمعيار IP57، بحيث تتحمل التعرض للعرق أثناء ممارسة الرياضة، وتتحمل أيضًا التعرض للأمطار.

تأتي هذه السماعات مع أربعة سدادات للأذن مختلفة الحجم، يمكنك الاختيار الحجم المناسب لأذنك لضمان التمتع بتجربة استماع ممتازة.

أما فيما يتعلق بعلبة الشحن فتتميز أيضًا بتصميم جميل مع حافات مستديرة للسماح لك بوضعها في جيبك بسهولة وراحة. وعند فتح العلبة ستلاحظ وجود مساحة كافية لالتقاط السماعات وإعادتها إلى مكانها براحة تامة.

وفيما يتعلق بالألوان، فتأتي سماعات Jabra Elite 10 بخمسة ألوان مميزة، وهي: لون الكاكاو (Cocoa)، والكريمي (Cream)، والأسود اللامع (Gloss Black)، والأسود غير اللامع (Matte Black)، والتيتانيوم الأسود (Titanium Black).

الأداء وجودة الصوت:

تقدم سماعات الأذن Jabra Elite 10 صوتًا واضحًا ونقيًا أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية المختلفة، وأثناء إجراء المكالمات، كما تدعم هذه السماعات مزية Dolby Atmos مع خاصية تتبع الرأس Head Tracking، وهذه المزية تساعد في تعزيز تجربة الاستماع والتمتع بتجربة صوتية غامرة.

تعمل سماعات الأذن Elite 10 من Jabra بسلاسة مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد والأجهزة التي تعمل بنظام iOS، ويتوفر تطبيق +Jabra Sound الخاص بها للتحكم في الإعدادات وتفضيلات الصوت لتتمكن من تخصيص بعض الإعدادات الخاصة بالسماعات بالطريقة التي ترغب بها.

وفيما يتعلق بمزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، فإن هذه السماعات تدعم هذه المزية مما يساعد في عزل أي ضوضاء محيطة بك يمكن أن تؤثر في وضوح الصوت، وهذا بدوره يُحسّن جودة الصوت الخارج من السماعة ويجعله أكثر وضوحًا. وإذا أردت الاستمرار في سماع الأصوات من حولك أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية فيمكنك تفعيل مزية HearThrough بدلًا من مزية إلغاء الضوضاء النشطة.

تدعم سماعات الأذن Elite 10 أيضًا مزية (الاقتران السريع من جوجل) Google Fast Pair والاتصال المتعدد النقاط.

عمر البطارية:

تعمل سماعات الأذن Elite 10 لمدة تصل إلى 6 ساعات مع تشغيل مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) وثماني ساعات بدون تشغيلها. ويمتد عمر البطارية مع علبة الشحن إلى 27 ساعة مع تفعيل مزية ANC و 36 ساعة بدون تفعيلها. ويمكن شحن العلبة سلكيًا باستخدام كابل من نوع USB-C.

السعر:

تُباع سماعات الأذن Elite 10 من Jabra بسعر 899 ريالًا سعوديًا، وتتوفر بخمسة ألوان، هي: لون الكاكاو (Cocoa)، والكريمي (Cream)، والأسود اللامع (Gloss Black)، والأسود غير اللامع (Matte Black)، والتيتانيوم الأسود (Titanium Black).