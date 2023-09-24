ما أسعار هواتف iPhone 15 في السعودية؟

بدأت شركة آبل بطرح سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة في الأسواق يوم الجمعة الماضي، كما طرحت الإصدارات الجديدة من ساعاتها الذكية التي تضم: (Apple Watch Series 9)، و(Apple Watch Ultra 2)، بالإضافة إلى الجيل الثاني من سماعات (AirPods Pro) الذي يأتي مع علبة شحن بمنفذ USB-C.

وقد أفاد محللون في شركات مثل: Wedbush Securities قبل الإطلاق أن الطلبات السابقة لهواتف iPhone 15 ككل كانت أعلى بنسبة تتراوح بين 10% إلى 12% مما كان متوقعًا، ومع الطلب الكبير على عروض iPhone 15 Pro المتميزة، وخاصة Pro Max، قد تتأخر أوقات التسليم والشحن لطرز البرو إلى أواخر أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر.

ما الجديد في هواتف آيفون 15 هذا العام؟

حصلت جميع هواتف آيفون 15 على بعض التحسينات مقارنةً بإصدارات العام الماضي، ولكن أهم تغيير شهدته الهواتف هذا العام، هو استبدال منفذ (Lightning) للشحن بآخر من نوع (USB-C)، هذا لأول مرة منذ 11 عامًا. الآن يمكن لعملاء آبل استخدام كابل الشحن نفسه لشحن آيفون وآيباد وجهاز ماك، وحتى سماعات Airpods الجديدة.

كما تدعم جميع طرز هواتف آيفون 15 هذا العام خاصية (Dynamic Island) – التي كانت مقتصرة العام الماضي على هاتفي آيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس فقط – والتي توفر مساحة تفاعلية تُبرز الإشعارات والأنشطة المباشرة أمام عينيك كي لا يفوتك أي جديد أثناء انشغالك بمهام أخرى.

بالإضافة إلى ذلك؛ غيرت آبل في هاتفي آيفون 15 برو، وبرو ماكس مادة التصنيع، حيث استخدمت التيتانيوم الفائق الجودة بدلًا من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهذا يعني أن هذه الهواتف أصبحت أكثر صلابة وأخف وزنًا.

كما استبدلت آبل في هذين الهاتفين زر التبديل بين وضعي الرنين والصامت التقليدي إلى زر إجراءات قابل للتخصيص، يسمح لك بتخصيص تجربة الهاتف وفقًا لرغبتك، إذ يمكنك تخصيصه لفتح الكاميرا أو تشغيل المصباح اليدوي بسرعة، أو تفعيل المذكرات الصوتية، وغيرها الكثير.

تضم السلسلة أربعة هواتف جديدة بأحجام مختلفة، وهي:

هاتف iPhone 15 بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف iPhone 15 Plus بشاشة مقاسها 6.7 بوصات.

هاتف iPhone 15 Pro بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف iPhone 15 Pro Max بشاشة مقاسها 6.7 بوصات.

ما أسعار هواتف آبل الجديدة في السعودية؟

يتوفر هاتفا آيفون 15، وآيفون 15 بلس بثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وبخمسة ألوان هي: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود.

1- أسعار هاتف iPhone 15:

2- أسعار هاتف iPhone 15 Plus:

3- أسعار هاتف iPhone 15 Pro:

يتوفر هاتف iPhone 15 Pro بأربعة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، وبأربعة ألوان التيتانيوم، هي: الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي.

4- أسعار هاتف iPhone 15 Pro Max:

يتوفر هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max بثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، وبأربعة ألوان التيتانيوم، هي: الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي.