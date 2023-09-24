سامسونج تُسرِّب منتجات سلسلة FE الجديدة

سرّبت شركة سامسونج نفسها أحدث مجموعة منتجات سلسلة (فان إديشن) Fan Edition أو اختصارًا (إف أي) FE، التي تتضمن هذه المرة: سماعات الأذن (جالاكسي بدز إف إي) Galaxy Buds FE، والهاتف الذكي (جالاكسي إس23 إف إي) Galaxy S23 FE، والحاسوب اللوحي (جالاكسي تاب إس9 إف إي) Galaxy Tab S9 FE.

ووفقًا لموقع (سام موبايل) SamMobile، المتخصص بأخبار شركة سامسونج، فقد كُشف عن المنتجات الجديدة عبر الموقع الأرجنتيني للشركة، حيث يبدو أن صفحة المنتج الخاصة بسماعات الأذن الجديدة قد أُطلقت قبل الأوان، وتتضمن صورًا لبقية المجموعة.

وتشير صورة أخرى إلى تاريخ الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل مع توقيت الساعة 12:45 بعد الظهر، وهو ما قد يشير إلى تاريخ الإصدار أو الإعلان عن تشكيلة (إف إي) الجديدة.

وتبدو الواجهة الأمامية لجهاز (جالاكسي إس23 إف إي) مشابهة لهاتف (جالاكسي إس21 إف إي) Galaxy S21 FE.

ولا تزال هناك ثلاث عدسات في الجزء الخلفي من الهاتف الجديد، لكنها تتجنب الآن نتوء وحدة الكاميرا الكاملة وتحتوي فقط على نتوءات عدسة على غرار تشكيلة (جالاكسي إس23).

ولقد مر وقت طويل منذ أن أصدرت شركة سامسونج جهازًا لوحيًا «مُجرّد» المواصفات، إذ لا تزال حتى الآن تبيع حاسوبها اللوحي (جالاكسي تاب إس7 إف إي).

ويبدو إصدار (جالاكسي تاب إس9 إف إي) الجديد أقرب في التصميم إلى سلسلة (جالاكسي تاب إس9) الجديدة التي أطلقتها سامسونج حديثًا. ويبدو أنه يحتوي على مكبرات صوت متعددة حول الحافات، بالإضافة إلى قلم (إس بن) S Pen نفسه الموجود في حاسوب (جالاكسي تاب إس7 إف إي).

أما بالنسبة لسماعات الأذن (جالاكسي بدز إف إي)، فقد ذُكر أنها تتميز بعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن، وبتقنية إلغاء الضوضاء النشط، وبمكبر صوت أحادي الاتجاه جديد، وهو المعروف أيضًا باسم مضخم الصوت.