جوجل تواجه دعوى قضائية بعد تسبب خرائطها بوفاة شخص

أدت سلسلة من الأخطاء في اتجاهات خرائط جوجل في النهاية إلى وفاة رجل بعد إرشاده إلى للقيادة عبر جسر منهار، وقد رفع أهله دعوى قضائية على الشركة.

وسلطت الدعوى القضائية الجديدة الضوء على مخاطر جميع تقنيات رسم الخرائط، حيث اتُهمت شركة جوجل بالتسبب في حالة وفاة بسبب إخفاقها في تحديث خرائطها بدقة.

ووفقًا لصحيفة (هيكوري ديلي ريكورد) Hickory Daily Record، توفي (فيليب باكسون) عن عمر 47 عامًا في عام 2022 بعد اتباع توجيهات خرائط جوجل للقيادة على جسر (سنو كريك) Snow Creek. ويُقال إن الجسر قد انهار منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وقد رفعت (أليسيا باكسون)، أرملة المتوفى، دعوى قضائية في مقاطعة ويك الواقعة بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة، وتتهم الدعوى شركة جوجل وشركتها الأم ألفابيت ورجال الأعمال المحليين الذين يمتلكون الجسر والأراضي المجاورة، بأنهم جميعًا مهملون ومسؤولون عن الوفاة.

وأعلن متحدث باسم (أليسيا باكسون) الدعوى أمام الصحفيين في الموقع، حيث أصبح الجسر محصنًا ويمنع المرور عبره.

وقال المتحدث: «لقد سمعنا مؤشرات على أن التكلفة ربما كانت مشكلة فيما يتعلق بإصلاح الجسر، ولكن كما ترون، كان من الممكن أن تكون هناك إصلاحات بسيطة».

ويُقال إن جوجل قد أُخطرت بانهيار الجسر، ولكن الاتهام هو أن الشركة كانت بعدئذ الإخطار مهملة في عدم تحديث خرائطها.

وتقول باكسون إنها تريد أن ترى عدم تعرض أي شخص آخر للأذى بسبب الجسر.

تجدر الإشارة إلى أن خرائط آبل التي استُهزأ بها عند إطلاقها في عام 2012، وتحسنت مع الوقت، تُظهر انقطاع الجسر بشكل صحيح، في حين لا يزال يُعيَّن على أنه سالك في خرائط جوجل.