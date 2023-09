ثردز قد تحصل قريبًا على ميزة تعديل المنشورات

أفاد المطور (أليساندرو بالوزي) بأن خدمة التواصل النصي الجديدة (ثردز) Threads تختبر ميزة تتيح للمستخدمين تعديل المنشورات في غضون خمس دقائق من نشرها.

وكان (آدم موسيري)، رئيس إنستاجرام، قد أكدّ بعد وقت قصير من إطلاق التطبيق في شهر تموز/ يوليو، أن زر التعديل كان مدرجًا في قائمة المزايا المحتملة.

والآن بعد أن اكتشف المطور (بالوزي) بعض التفاصيل بشأن هذا الموضوع، فقد تكون الميزة متاحة على نطاق أوسع في وقت ما قريبًا.

#Threads is working on the ability to edit posts within 5 minutes 👀 pic.twitter.com/TlyoieQNcM

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 21, 2023