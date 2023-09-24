ثردز قد تحصل قريبًا على ميزة تعديل المنشورات

أفاد المطور (أليساندرو بالوزي) بأن خدمة التواصل النصي الجديدة (ثردز) Threads تختبر ميزة تتيح للمستخدمين تعديل المنشورات في غضون خمس دقائق من نشرها.

وكان (آدم موسيري)، رئيس إنستاجرام، قد أكدّ بعد وقت قصير من إطلاق التطبيق في شهر تموز/ يوليو، أن زر التعديل كان مدرجًا في قائمة المزايا المحتملة.

والآن بعد أن اكتشف المطور (بالوزي) بعض التفاصيل بشأن هذا الموضوع، فقد تكون الميزة متاحة على نطاق أوسع في وقت ما قريبًا.

#Threads is working on the ability to edit posts within 5 minutes 👀 pic.twitter.com/TlyoieQNcM — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 21, 2023

ويُعدّ زر التعديل أحد أكثر الأشياء التي يُعتقد أن خدمة (ثردز)، التابعة لشركة ميتا، تحتاج إليها، لذلك قد يكون إطلاق الميزة من الأمور المرحب بها.

هذا، وتأتي أنباء ميزة تعديل المنشورات عقب إضافة (ثردز) طريقة للتبديل بين الحسابات المتعددة دون الحاجة إلى تسجيل الخروج.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إطلاق (ثردز)، أخذت الخدمة تحث الخطى في إطلاق مزايا جديدة.

ففي أواخر الشهر الماضي، بدأت اختبار إمكانية البحث في المنشورات في نيوزيلندا وأستراليا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الخدمة الميزة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الجاري أيضًا، أطلقت (ثردز) مزايا، مثل: تشغيل الإشعارات لمدة 24 ساعة لمنشور معين، والقدرة على اقتباس المنشورات على الويب.

وشهدت (ثردز) إقبالًا واسعًا من المستخدمين خلال الأيام الأولى لإطلاقها، إذ تجاوز عدد مستخدميها 100 مليون مستخدم خلال أقل من أسبوع، قبل أن يتراجع عدد المستخدمين النشطين ويقل التفاعل على نحو حاد لاحقًا.