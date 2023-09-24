إضافات كروم تساعد في تحسين نتائج بحث جوجل

محرك بحث جوجل هو محرك البحث الرائد في العالم، ويقدم نتائج بحث ممتازة، لكن من الممكن أن يقدم نتائج أفضل، بإزالة المواقع غير المرغوب فيها من نتائج البحث، وإضافة استجابات مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى نتائج البحث الخاصة بك، وغير ذلك. ويمكن أن يساعدك في ذلك بعض إضافات كروم، فقد طُورت العديد من الإضافات التي تساعد في تحسين نتائج بحث جوجل بشكل كبير، وسنذكر فيما يلي أبرز تلك الإضافات:

1- إضافة SearchX:

في الغالب تكون صفحة نتائج بحث جوجل مليئة بالإعلانات الممولة وفي كثير من الأحيان تظهر المواقع الإلكترونية المفيدة بالنسبة لك في الجهة السفلية من قائمة نتائج البحث إذا كانت لا تتطابق مع كلماتك الرئيسية تمامًا.

SearchX هي إضافة متعددة الأغراض تُساعد في إصلاح العديد من الجوانب في صفحة نتائج بحث جوجل. وتشمل مزايا هذه الإضافة ما يلي:

إزالة روابط الإعلانات التي تظهر في الجهة العلوية من صفحة نتائج البحث.

تتيح لك معاينة محتوى صفحة الويب قبل الانتقال إليها، وما عليك سوى وضع المؤشر فوق الرابط لرؤية شاشة معاينة في صفحة نتائج البحث نفسها.

تمييز أي نتائج تتطابق مع 50% أو أكثر من الكلمات المفتاحية في استعلام البحث الخاص بك بعلامة علامة خضراء بجوار الرابط.

يمكنك تثبيت إضافة SearchX في متصفح كروم مجانًا.

2- إضافة uBlacklist:

uBlacklist هي إضافة تُستخدم لحظر ظهور مواقع ويب معينة في نتائج بحث جوجل الخاصة بك. إذ يمكنك إضافة قائمة بسيطة بالمواقع التي تود حظرها إلى صفحة (الخيارات) options الخاصة بالإضافة.

وهناك طريقة أخرى لحظر المواقع غير المرغوبة وهي البحث عن شيء ما في محرك جوجل، وسترى خيار (حظر هذا الموقع) Block this site بجانب كل نتيجة بحث، انقر فوقه لإزالة هذا الموقع من أي نتائج مستقبلية، وعند استخدام هذه الإضافة ستُظهر نتائج البحث عدد المواقع المحظورة وتمنحك خيارًا لعرضها.

وبالإضافة إلى محرك البحث جوجل، تدعم إضافة uBlacklist أيضًا محركات البحث الأخرى، مثل: Bing و Brave و DuckDuckGo و Ecosia و Qwant و Searx و Yahoo.

يمكنك تثبيت إضافة uBlacklist في متصفح كروم مجانًا.

3- إضافة Suggesty:

تجمع إضافة Suggesty بين براعة البحث في محرك جوجل وتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يعتمد عليها روبوت الدردشة ChatGPT لمنحك استجابة بواسطة الذكاء الاصطناعي مع كل استعلام بحث.

تُعرض النتيجة في الجهة العلوية من صفحة نتائج البحث، وغالبًا ما يتعين عليك الانتظار لبضع ثوانٍ بعد ظهور نتائج البحث الخاصة بك حتى تظهر استجابة ChatGPT.

تفيد هذه الإضافة في بعض المهام مثل: ترجمة الجمل أو الفقرات إلى لغات مختلفة، أو البحث عن الوصفات والتعليمات، أو تصحيح القواعد.

يمكنك تثبيت إضافة Suggesty في متصفح كروم مجانًا.

4- إضافة Search Everywhere with Google Bard:

لمساعدة الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على نتائج من محرك البحث جوجل ومن روبوت الذكاء الاصطناعي من جوجل Bard في الوقت نفسه، أطلقت جوجل إضافة تسمى Search Everywhere With Google Bard.

بمجرد تثبيت هذه الإضافة ستعرض نتائج لاستعلام البحث الخاص بك من محرك بحث جوجل، وروبوت Google Bard معًا. وفي صفحة نتائج البحث، ستجد مربع حوار للدردشة مع Google Bard بجوار قائمة الروابط.

يمكنك تثبيت إضافة Search Everywhere with Google Bard في متصفح كروم مجانًا.

5- إضافة Web Search Navigator:

تضيف إضافة Web Search Navigator اختصارات لوحة المفاتيح إلى صفحة نتائج بحث جوجل، حتى تتمكن من تصفح الروابط باستخدام لوحة المفاتيح فقط.

إذ يمكنك التمرير إلى الأعلى أو إلى الأسفل بين الروابط، وفتحها في تبويب، والتنقل إلى أقسام أخرى مثل الخرائط أو الصور، والانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة، وتصفية نتائج البحث.

تكون القائمة الكاملة لاختصارات لوحة المفاتيح الافتراضية متاحة في موقع الويب الخاص بالإضافة، وعند تثبيت هذه الإضافة، يمكنك تخصيص أي اختصار للوحة المفاتيح بحسب رغبتك.

وبالإضافة إلى محرك بحث جوجل، تعمل إضافة Web Search Navigator أيضًا مع عدد قليل من المواقع الأخرى مثل: يوتيوب وأمازون.

يمكنك تثبيت إضافة Web Search Navigator في متصفح كروم مجانًا.