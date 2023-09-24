أسوس تعتزم بيع أكبر شاشة MicroLED بسعر هائل يبلغ 200 ألف دولار

تعمل شركة أسوس على طرح شاشتها الاحترافية من نوع (مايكروليد) MicroLED بمقاس 135 بوصة للعاملين في صناعات إنشاء المحتوى، ومن ذلك: محترفو مرحلة ما بعد الإنتاج، وفنانو المؤثرات البصرية، ولكن حجمها قد يقابله بعض القيود.

وتوفر شاشة (برو آرت سينما بي كيو07) ProArt Cinema PQ07 نسب تباين شبه لا نهائية، تمامًا، مثل: الشاشات المصنوعة بتقنية (أولد) OLED، ولكن على عكس معيار شاشات العرض السائد الحالي، لا تعوقها أي محددات للسطوع التلقائي.

ووفقًا لموقع (نوتبوك شك) Notebook Check، فهذا يعني أنه يمكنه الحفاظ على مستوى سطوع كامل المجال يبلغ 2,000 شمعة بشكل مذهل.

وبالمقارنة، قد تصل أحدث أجهزة تلفاز (أولد) OLED من إل جي إلى 2,100 شمعة في المتر المربع، ولكن هذا المستوى من السطوع مقيد بمحددات السطوع التلقائي التي تعمل على تعتيم الشاشة تلقائيًا حينما تعرض صورة بيضاء أو ساطعة في أي وقت.

وتعد شاشات (مايكروليد) نوعًا جديدًا نسبيًا من التقنية في مجال العرض، ولكن أسعارها لا تزال باهظة الثمن، في حين أصبحت شاشات (أولد) أقل سعرًا بكثير في السنوات الأخيرة.

ولا تستخدم شاشة (مايكروليد) من أسوس لوحات من سامسونج، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في صناعة هذه التقنية؛ لأن درجة البكسل التي تبلغ 0.78 ملم أقل مما أظهرته سامسونج في وقت سابق من العام، وفقًا للمنشور.

وعرضت أسوس هذه الشاشة أول مرة في معرض Computex 2023 في شهر حزيران/ يونيو، ولكن لم يكن هناك سوى القليل جدًا من المعلومات بشأن المواصفات المتوفرة في ذلك الوقت.

وإنها تتميز بأكبر حجم عرض لشاشات (مايكروليد) في السوق الحالي، ولكن يمكن أيضًا إدماج العديد منها معًا لزيادة مساحة سطح العرض بطريقة معيارية.

وفي حين أن هناك مزايا كبيرة لشاشة ProArt Cinema PQ07، هناك أيضًا العديد من القيود. فبصرف النظر عن سعرها البالغ 200 ألف دولار أمريكي، فإن نطاق الألوان الخاص بها يبلغ 95 في المئة من طيف DCI-P3، وهو مستوى منخفض مقارنةً بالمستوى الذي تحققه أفضل شاشات (أولد).

وقد تقتصر أيضًا على معدل تردد يبلغ 60 هرتزًا، في حين قد تصل العديد من الشاشات الاحترافية إلى معدلات تردد تصل إلى 240 هرتزًا.

ويُشار إلى أنها ليست أكبر شاشة عرض متاحة، ولكن هناك شاشات من أمثال (ذا وول) The Wall من سامسونج، التي تعمل على نحو مختلف قليلًا، فهي أكثر ملاءمة للاستخدام في اللافتات الرقمية.

وفي الوقت نفسه، صممت إل جي شاشات (ليد) LED لتُركَّب في المسارح المنزلية وتتراوح أحجامها من 81 بوصة إلى 325 بوصة. ولكن، كما هو الحال مع شاشة سامسونج، فهي ليست موجهة للمحترفين كما هو الحال مع شاشة أسوس.