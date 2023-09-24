آبل تكافح بيع هواتف آيفون 15 المقلدة بعلامة مائية مخفية

أضافت آبل علامة مائية غير مرئية على علب الشراء الخاصة بهواتف آيفون 15، لكي تحد من بيع النسخ المقلدة، كما تسمح لتجار التجزئة والمشترين بالتحقق من كون المنتج أصليًا.

ويعتمد المحتالون على أساليب ملتوية من أجل خداع العملاء الراغبين في اقتناء هواتف آيفون ومنها تقليد علب الشراء الأصلية الخاصة بآبل، لبيع هواتف آيفون مزيفة.

ورُصد وجود علامة مائية مميزة على علب شراء هواتف آيفون 15 الجديدة، وهي تظهر فقط عند توجيه ضوء فوق بنفسجي إليها عبر جهاز مخصص.

ووفقًا لمقاطع الفيديو المتداولة، فإن العلامة المائية تحتوي على رمز استجابة سريعة “QR Code” يساعد بدوره في التحقق من الجهاز، وهو مربوط بنظام آبل، مما يصعّب على المحتالين نسخه، حتى في حالة تقليد العلامة المائية نفسها.

ويُنصح بشراء منتجات آبل من المتاجر ومنافذ البيع الرسمية أو من الوكلاء المعتمدين أو المتاجر الكبرى. ومع ذلك، فقد قد تكون ميزة العلامة المائية ذات فائدة أكبر عند الشراء من المتاجر الصغيرة أو الموزعين المغمورين أو عند إعادة البيع.

ويمكن للمستخدم عند الشك مطابقة الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز بما هو مدون على علبة الشراء، وكذلك التحقق من الجهاز نفسه من خلال الموقع الرسمي لآبل.

وبدأت آبل إطلاق هواتف آيفون 15 في الأسواق العالمية، وقد لاقت إقبالًا مرتفعًا في عدد من الأسواق، مما أدى إلى نفاذ بعض الإصدارات، ورفع بعض الموزعين الأسعار خلافًا للأسعار الرسمية، وانتشار إصدارات مقلدة استغلالًا للحاجة الملحة في الشراء المبكر لدى بعض المستهلكين.