مزايا متقدمة في كروم لتحسين تجربة التصفح والبحث

تضيف جوجل باستمرار مزايا جديدة إلى متصفح كروم الأكثر استخدامًا، وسيساعد تعرف هذه المزايا وتعلم كيفية استخدامها في تحقيق أقصى استفادة من متصفح كروم وجعل تجربة تصفح الويب أسرع وأكثر متعة بشكل عام.

إليك خمسة من أبرز المزايا المتقدمة في متصفح كروم التي ستساعدك في تحسين تجربة التصفح والبحث:

1- تنظيم علامات التبويب المتعددة في مجموعات:

في عام 2021، أضافت جوجل إلى متصفحها كروم مزية (مجموعات علامات التبويب) Tab Groups، التي تتيح لك تنظيم علامات التبويب المتعددة في مجموعات مختلفة داخل نافذة تصفح واحدة، لتسهيل الوصول إلى أي علامة تبويب، وتنظيم عملك في المتصفح.

على سبيل المثال: لنفترض أنك تعمل على مشروع معين في متصفح كروم، يمكنك الاحتفاظ بعلامات التبويب الخاصة بجيميل وجوجل درايف في مجموعة واحدة، والمستندات التي تحتاج إلى العمل عليها في مجموعة أخرى. وبهذه الطريقة، سيكون من السهل التنقل بين علامات التبويب التي تريد الوصول إليها.

2- ابحث بسرعة عن العلامات المرجعية وعلامات التبويب:

إذا كنت تستخدم متصفح جوجل كروم يوميًا للبحث والعمل والدراسة، فأنت تستخدم في الغالب العديد من (العلامات المرجعية) bookmarks والكثير من علامات التبويب، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى الوصول إلى واحدة منها بسرعة.

أضافت جوجل مزية للسماح لك بالبحث بسرعة عن العلامات المرجعية وعلامات التبويب وسجل التصفح وذلك بكتابة واحدة من العبارات التالية في شريط العناوين: bookmarks@ للبحث في العلامات المرجعية، أو tabs@ للبحث في علامات التبويب، أو history@ للبحث في سجل التصفح.

وهذا سيساعدك في الوصول إلى العلامات المرجعية أو علامات التبويب أو أي موقع في سجل التصفح بسرعة وسهولة.

3- منع مواقع الويب من طلب إرسال الإشعارات:

يُسهل متصفح كروم على مواقع الويب إظهار طلبات إرسال الإشعارات للمستخدمين، وسهّل على المستخدمين حظر هذه الإشعارات من أي موقع ويب، ولكن الإعدادات الافتراضية للمتصفح تسمح لمواقع الويب بإرسال الطلبات.

فإذا كنت لا ترغب في أن يصلك أي طلبات فيما يتعلق بإرسال الإشعارات من مواقع الويب المختلفة، يمكنك إجراء التغييرات التالية في إعدادات المتصفح:

انقر فوق الرمز الثلاثي النقاط في الجهة اليُمنى العلوية لنافذة متصفح كروم ثم اختر (الإعدادات) Settings، ثم (الخصوصية والأمان) Privacy and security. انقر فوق (إعدادات الموقع) Site settings ثم (الإشعارات) Notifications. في الجهة العلوية من تبويب الإشعارات، ستجد قسم (Default behavior) مع ثلاثة خيارات، وهي:

يمكن للمواقع أن تطلب إرسال إشعارات (Sites can ask to send notifications) وستكون محددة افتراضيًا.

استخدام رسائل أقل إزعاجًا (Use quieter messaging).

عدم السماح للمواقع بإرسال إشعارات (Don’t allow sites to send notifications).

4. اختر الخيار الثالث وهو عدم السماح للمواقع بإرسال الإشعارات، وهذا سيمنع مواقع الويب من إرسال طلبات الإشعارات أثناء تصفح الويب.

4- إدارة كلمات المرور:

في عام 2023، أضافت جوجل اختصارًا جديدًا للوصول إلى مدير كلمة المرور (Password Manager) في إصدار سطح المكتب لمتصفح كروم، ويمكنك الوصول إليه بالنقر فوق الرمز الثلاثي النقاط في الجهة اليُمنى العلوية من نافذة المتصفح واختيار (مدير كلمة المرور من جوجل) Google Password Manager من قائمة الخيارات.

من هناك، يمكنك إدارة كلمات المرور الخاصة بحساباتك في مواقع الويب التي تزورها بانتظام، مما يسمح لك بتسجيل الدخول بشكل أسرع. وبالإضافة إلى إدارة كلمات المرور الخاصة بحساباتك في مواقع الويب، يمكنك أيضًا إضافة طرق التحقق وحفظ الملاحظات حول حساباتك واستيراد البيانات من أدوات إدارة كلمات المرور الأخرى.

يمكنك أيضًا إضافة اختصار لمدير كلمة مرور في سطح المكتب للوصول المباشر إلى هذه الأداة. وللقيام بذلك، ما عليك سوى فتح مدير كلمة المرور في متصفح كروم والنقر فوق (إضافة اختصار) Add shortcut.

5- تلخيص المقالات مع الذكاء الاصطناعي التوليدي:

تضيف جوجل مزايا جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى متصفح كروم لتعزيز تجربة البحث، ومن أبرز المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في كروم هي: SGE، وهي مزية تجريبية تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلخيص محتوى صفحة الويب.

على سبيل المثال: إذا كنت تقرأ مقالًا في موقع ويب معين، فسترى زر (إنشاء) Generate في الجهة اليُمنى السُفلية من الصفحة، انقر فوقه وسيلخص كروم المقالة، ويُنشئ قائمة بالنقاط الرئيسية لمساعدتك في الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها بشكل أسرع. وإذا نقرت فوق أي من النقاط الرئيسية، ستنتقل تلقائيًا إلى الجزء الذي يعرض المعلومات ذات الصلة ويبرزها لك.

في الوقت الحالي، الطريقة الوحيدة للوصول إلى SGE هي التسجيل في Search Labs.