مزايا تتفوق بها هواتف iPhone 15 على هواتف أندرويد 

بدأت شركة آبل بطرح سلسلة هواتف iPhone 15 في الأسواق العالمية أمس، وتدعم هواتف السلسلة مجموعة من المزايا الجديدة، بعضها مألوفًا بالنسبة إلى مستخدمي هواتف أندرويد، ولكن هناك بعض المزايا غير موجودة في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد حتى الآن، ومنها ما يلي:

1- إمكانية التقاط صور بدقة 24 ميجابكسل:

من مزايا الكاميرا المثيرة للاهتمام المتوفرة في هواتف آيفون 15 هي القدرة على التقاط صور بدقة 24 ميجابكسل عبر الكاميرا الأساسية التي تأتي بدقة 48 ميجابكسل. وتأتي الصور بدقة 24 ميجابكسل كنتيجة متوسطة بين الصور بدقة 12 ميجابكسل والصور بدقة 48 ميجابكسل، وتوفر الصور بدقة 24 ميجابكسل تفاصيل ودقة أفضل دون زيادة حجم الصورة بشكل كبير.

يبدو هذا مشابهًا لتقنية Adaptive Pixel من سامسونج المتوفرة في هواتف Galaxy Ultra الحديثة التي تجمع بين البيانات من الصور التي تُلتقط بدقة 108 وبدقة 12 ميجابكسل. ومع ذلك، ينتج عنها صورة بدقة 12 ميجابكسل فقط، وهي مخصصة لظروف الإضاءة المنخفضة.

2- طلب المساعدة في المناطق النائية عبر الأقمار الصناعية:

تُعد شركة آبل من أوائل العلامات التجارية لتصنيع الهواتف التي تقدم مزايا الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية، وتقدم الآن مزية أخرى تتعلق بالأقمار الصناعية مع سلسلة هواتف iPhone 15.

إذ يمكنك الحصول على مساعدة عبر الأقمار الصناعية إذا كنت تعاني من مشكلة في السيارة في منطقة نائية. وتعمل هذه المزية بطريقة مشابهة لمزية طلب خدمات الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية، حيث تختار مشكلة محددة سابقًا، على سبيل المثال: السيارة لا تعمل، أو لا يتوفر وقود في السيارة، وغير ذلك، ثم تتبع التوجيهات التي ستظهر في الشاشة لتحديد القمر الصناعي وإرسال الرسالة.

3- تسهيل البحث عن الأصدقاء:

أضافت آبل في هواتف iPhone 15 الجيل الثاني من شريحة تقنية النطاق الفائق العرض (UWB2)، وهذا يتيح للهواتف الاتصال أسرع بمعدل ثلاثة أضعاف من النطاق السابق. ويسمح هذا باستخدام ميزة العثور الدقيق في (أين أصدقائي) ليتمكن مستخدمو iPhone 15 من مشاركة موقعهم والالتقاء حتى في الأماكن المزدحمة جدًا، مثل: الأسواق، والمراكز التجارية المزدحمة وغيرها.

بالنسبة إلى هواتف أندرويد، فإن هذه التقنية تتوفر في بعض هواتف أندرويد الحديثة فقط، وليست متاحة في جميع الهواتف.

4- دعم شبكات Thread:

أعلنت شركة آبل أن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max سيكونان أول هواتف ذكية تدعم شبكات Thread، وهي الشبكات الأساسية لمعيار Matter للمنزل الذكي، لذا فإن هواتف iPhone 15 Pro جاهزة للاستخدام مع أجهزة Matter المستقبلية.

لا توجد أي حالات استخدام حالية للهواتف التي تدعم شبكات Thread، ومع ذلك، فإن وصول هذا الدعم إلى هواتف أندرويد أيضًا سيكون مفيد لأنه يجعل التكامل والتحكم في أدوات المنزل الذكية أسهل في المستقبل.

5- تصميم كاميرا التكبير:

أضافت آبل كاميرا تكبير بعد أن تضمنت بعض هواتف أندرويد هذه المزية لأول مرة في عام 2019. ومع ذلك، استخدمت آبل ما يسمى بتصميم الكاميرا الرباعية (tetraprism camera) بدلاً من تصميم كاميرا المنظار (periscope camera).

تكمن المشكلة في أن معظم كاميرات المنظار لا تقدم أداءً جيدًا في الإضاءة المنخفضة لأنها تستخدم مستشعرات كاميرا صغيرة، ولا يبدو أن هذه مشكلة موجودة في تصميم الكاميرا الرباعية، إذ إن هذا التصميم مناسب لمستشعرات التكبير الأكبر حجمًا، مما يتيح إنتاج صور أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة.