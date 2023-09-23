مايكروسوفت تضيف مزايا ذكاء اصطناعي إلى SwiftKey

أعلنت مايكروسوفت هذا الأسبوع جلب مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيق لوحة المفاتيح SwiftKey لنظامي التشغيل iOS وأندرويد.

ويتيح تطبيق لوحة المفاتيح الخارجي هذا للمستخدمين استبدال لوحة المفاتيح الافتراضية عبر الهواتف بلوحة مفاتيح ذكية تتعرف على أسلوب الكتابة حتى يتمكن المستخدمون من الكتابة بشكل أسرع.

وتتضمن لوحة المفاتيح الآن عدسات الكاميرا بتقنية الذكاء الاصطناعي وملصقات الذكاء الاصطناعي ومحررًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي والقدرة على إنشاء صور الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق.

وتتيح عدسات الكاميرا الجديدة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء صور ومقاطع فيديو وصور متحركة GIF بتأثيرات مختلفة، ومنها العدسات المشغلة بالاعتماد على التعاون بين مايكروسوفت وشركة سناب المطورة لتطبيق سناب شات.

وتشير مايكروسوفت إلى أن هناك الآن أكثر من 250 خيارًا من الأدوات والمرشحات المتاحة لمساعدتك في التعبير عن نفسك عبر هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

وتسمح لك ميزة الملصقات المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق Swiftkey بإنشاء ملصقات جديدة بناءً على صورتك الشخصية ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة عند الدردشة في التطبيقات الخارجية، مثل واتساب وماسنجر، وتعتمد هذه الميزة على Bing Image Creator بعد استخدام لوحة المفاتيح لالتقاط الصورة الشخصية.

ويتيح لك تطبيق Swiftkey الوصول إلى Bing Image Creator مباشرة من خلال تحديد ميزة إنشاء، ومن ثم كتابة مطالبة نصية لإنشاء صورة أو قطعة فنية جديدة مولدة بالذكاء الاصطناعي، ويمكنك بعد ذلك إرسالها إلى أصدقائك عبر الإنترنت. وتضيف Bing Image Creator قريبًا دعمًا لمولد الصور DALL-E 3 الأكثر تقدمًا من OpenAI.

ويسمح الوصول إلى Bing Image Creator مباشرة من لوحة المفاتيح للمستخدمين التقاط صورة أو تحميل صورة موجودة للحصول على نتائج البحث المرئي من Bing في التطبيق.

وبالإضافة إلى ذلك، يكتسب التطبيق ميزة المحرر المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساعد المستخدمين في تحسين قواعدهم النحوية والإملائية وعلامات الترقيم. ويمكنك تمييز أي جملة ومن ثم الحصول على تعليقات واقتراحات فورية من المحرر.

وتعمل مايكروسوفت منذ عدة أشهر على ترقية SwiftKey، حيث ربطت في وقت سابق من هذا العام التطبيق بمحرك البحث Bing للسماح للمستخدمين بالبحث باستخدام Bing أو الدردشة مع Bing Chat أو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتخصيص طريقة كتابة النص.