مايكروسوفت تبيع مساعد الذكاء الاصطناعي للشركات

تخطط مايكروسوفت اعتبارًا من الأول من شهر نوفمبر للسماح للشركات الكبيرة بشراء مساعدها الذكاء الاصطناعي Microsoft 365 Copilot لتطبيقات الإنتاجية الأساسية، مثل وورد وإكسل.

ويؤدي إطلاق أداة الذكاء الاصطناعي إلى توسيع جزء رائد في السوق من أعمال مايكروسوفت. وتساهم تطبيقات أوفيس بنسبة 24 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة، وقد نمت هذه الفئة بنسبة 16 في المئة في الربع المالي الرابع من العام الماضي، بعد أكثر من 30 عامًا من بدء الشركة بتقديم الحزمة.

ويعد Microsoft 365 Copilot من نتائج التعاون الوثيق بين الشركة وشركة OpenAI الناشئة في سان فرانسيسكو، التي أصبحت اسمًا مألوفًا بعد انتشار ChatGPT.

ويعتمد Microsoft 365 Copilot والعديد من المنتجات الأخرى لشركة مايكروسوفت على النموذج اللغوي الكبير الأساسي GPT-4 من OpenAI الداعم لروبوت الدردشة ChatGPT والقادر على تلخيص المعلومات أو إنشاء النصوص استجابةً للمطالبات المكتوبة.

وتشغل السحابة العامة Azure من مايكروسوفت أعمال الحوسبة الخاصة بشركة OpenAI. كما تعمل مايكروسوفت أيضًا على تطوير مساعدين لبرنامج تحليلات البيانات Fabric، وبرنامج المبيعات وخدمة العملاء Dynamics، ومحرك البحث Bing ونظام التشغيل ويندوز 11.

ويساعد Microsoft 365 Copilot موظفي الشركات في إعداد ملفات وورد وعروض باوربوينت التقديمية والعثور بسرعة على المعلومات من رسائل البريد الإلكتروني.

وكشفت مايكروسوفت في شهر مارس للمرة الأولى عن خططها لمساعد الذكاء الاصطناعي Microsoft 365 Copilot، الذي استخدمته اعتبارًا من شهر مايو 600 منظمة كبيرة ضمن برنامج الوصول المبكر المدفوع.

وأعلنت الشركة في شهر يوليو أنها تتقاضى 30 دولارا شهريًا للشخص الواحد مقابل الوصول إلى Microsoft 365 Copilot، بالإضافة إلى تكاليف الاشتراك الحالية لحزمة Microsoft 365، المعروفة سابقًا باسم Office 365.

يشار إلى أن مايكروسوفت ليست وحدها في هدفها المتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين معالجة النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية.

وطلبت جوجل سعرًا شهريًا قدره 30 دولارا للشخص الواحد مقابل الوصول إلى مزايا الذكاء الاصطناعي Duet AI لحزمة Google Workspace، التي أصبحت متاحة في أواخر الشهر الماضي للمؤسسات.

وأوضحت مايكروسوفت أن أدوات Microsoft 365 Copilot متاحة الآن للمعاينة مع الشركات الصغيرة، وقد يستغرق وصول Microsoft 365 Copilot إلى الشركات الكبيرة بعض الوقت.