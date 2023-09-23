جوجل تضيف وضع الإصلاح إلى نظام أندرويد 14

أطلقت جوجل نسخة تجريبية جديدة من نظام التشغيل أندرويد 14 تحتوي على مزايا جديدة، ومنها ميزة “وضع الإصلاح”.

ورُصدت الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الربع سنوية الأولى من النظام Android 14 QPR1، ويمكن تفعيلها عند تسليم الهاتف الذكي إلى مركز الصيانة من أجل إصلاحه.

ووفقًا للباحثين المتخصصين في نظام أندرويد، فإن جوجل قد تستخدم خاصية (تحديثات النظام الديناميكية DSU)، التي قُدمت مع نظام أندرويد 10، إذ يمكنها تشغيل نسخة جديدة وفارغة من نظام التشغيل، بحيث تظل البيانات الشخصية آمنة، وبعيدة عن متناول فنيي الصيانة.

وعند قفل الهاتف بنظام الإصلاح، فستكون البيانات والملفات الشخصية محجوبة، في حين تظل كافة جوانب النظام تعمل على نحو طبيعي لتنفيذ عملية الإصلاح، وهي تغني المستخدمين عن أخذ نسخة احتياطية من ملفاتهم، ثم استعادتها مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونج توفر “وضع الصيانة” في بعض هواتفها الذكية، وهي ميزة مماثلة من أجل الغرض نفسه، وتتيحها سامسونج في هواتفها العاملة بنظام التشغيل أندرويد 13 فما أحدث.

وأضافت جوجل مزايا أخرى في النسخة التجريبية الأخيرة من نظام أندرويد 14، ومنها إظهار عدد دورات شحن البطارية، وإمكانية تحويل الهاتف الذكي إلى كاميرا ويب لأجهزة الحاسوب، بجانب إصلاحات وتحسينات أخرى.

وستتوفر المزايا الجديدة في نظام أندرويد 14 لهواتف جوجل بكسل أولًا، ثم باقي هواتف أندرويد في وقتٍ لاحق.

ومن المنتظر إطلاق النسخة النهائية المستقرة من نظام أندرويد 14 رسميًا مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.