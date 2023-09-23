تيليجرام تضيف ميزة القصص إلى القنوات .. عاجل

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي تيليجرام تحديثًا جديدًا يتضمن عدة مزايا جديدة، ومنها توفير ميزة “القصص Stories” داخل القنوات.

وتعمل ميزة القصص داخل قنوات تيليجرام عبر نظام جديد يُطلَق عليه اسم “نظام التعزيزات”، حيث يستطيع مستخدمو تيليجرام المشتركين في نظام “بريميوم” منح قنواتهم المفضلة القدرة على نشر القصص عبر منحها “تعزيزات Boosts”. ويملك كل حساب مميز تعزيزاً واحداً يمكن منحه لأي قناة.

وتقول المنصة عبر مدونتها الرسمية أنه كلما حازت قناة ما تعزيزات إضافية؛ ترتفع درجتها. ومع كل درجة تصل إلها القناة؛ يصبح لديها القدرة على نشر قصة إضافية خلال اليوم.

ويمكن لأصحاب الاشتراك المميز في تيليجرام نقل التعزيز الخاص بهم من قناة لأخرى بعد مرور 24 ساعة، كما يمكن لأصحاب القنوات طلب التعزيزات من المشتركين عبر رابط مخصص يمكن الحصول عليه من صفحة معلومات القناة.

وتتيح تيليجرام للمستخدمين وأصحاب القنوات إمكانية إضافة الملصقات داخل القصص للتفاعل معها عبر الضغط على تلك الملصقات، ويمكن للمستخدمين العاديين إضافة ملصق واحد، في حين يمكن للمشتركين المميزين إضافة حتى 5 ملصقات في القصة، كما يمكن إضافة مقطع أو تسجيل صوتي إلى القصص.

وبالإضافة إلى التحسينات في ميزة القصص، أعلنت تيليجرام مزايا أخرى مثل ميزة “العرض لمرة واحدة” التي تسمح بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الآخرين، ثم تختفي تلقائيًا بعد رؤيتها دون أن يتمكن المستلم من حفظها أو التقاط صورة للشاشة.

وكشفت المنصة عن تعديل جديد في خاصية تنبيهات الأمان، التي باتت تظهر مباشرةً أعلى المحادثات عند تسجيل الدخول إلى الحساب نفسه في جهاز آخر.

وقالت تيليجرام إن التحديث الجديد يضم عشرات من الإصلاحات والتحسينات في تطبيق iOS وأندرويد، ويمكن تحميله الآن من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.