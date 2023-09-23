تكنو تكشف عن هاتفها القابل للطي Phantom V Flip بسعر مناسب

كشفت شركة تكنو الصينية عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Phantom V Flip، حيث يحمل تصميمًا فريدًا بسعر غير مبالغ فيه.

ويأتي الهاتف بشاشة خارجية دائرية من نوع “أوليد” تحيطها حلقة تضم كاميراتين وفلاش ليد. وعند فتح الهاتف وبسطه، توجد شاشة قياسها 6.9 إنشات من نوع “أموليد” قابلة للطي من المنتصف، وهي ذات أبعاد 22:9، ويصل معدل التحديث فيها إلى 120 هرتزًا، في حين تبلغ شدة السطوع القصوى إلى 1000 شمعة.

وأما الشاشة الخارجية الدائرية قياسها 1.32 إنشًا، ولها العديد من الوظائف مثل عرض التطبيقات المصغرة “الويدجت” والإشعارات، والمساعدة في التقاط صور “سيفلي” من الكاميرا الخلفية ذات القدرات الأكبر.

ويعمل هاتف تكنو Phantom V Flip بمعالج Dimensity 8050 من ميدياتيك، مع سعة تخزين قدرها 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت، ويمكن إضافة 8 جيجابايت أخرى إليها من خلال خاصية “الذاكرة المُمدة” في نظام التشغيل.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية ثنائية؛ الأساسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.7، والأخرى هي كاميرا واسعة المجال بدقة 13 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية (الداخلية) فهي بدقة 32 ميجابكسل.

ويضم الهاتف بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع مع شاحن مرفق بقدرة تبلغ 45 واطًا، وتزعم تكنو أن البطارية يمكن شحنها حتى 50% في غضون ربع ساعة فقط، كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة تكنو HiOS 13.5 التي تتيح الكثير من المزايا الإضافية مثل المساعد الصوتي الشخصي EllaGPT، الذي يشبه مساعد جوجل وسامسونج بكسبي وآبل سيري وغيرهم.

ويتوفر هاتف تكنو Phantom V Flip بسعر يعادل 600 دولارٍ أمريكي، علمًا بأنه متاح باللونين الأسود والأرجواني.