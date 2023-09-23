بلوسكاي تشهد استخدامًا قياسيًا بفضل إيلون ماسك

استفادت شبكة التواصل الاجتماعي بلوسكاي مرة أخرى من أخطاء إيلون ماسك، حيث حققت الشبكة الاجتماعية الناشئة رقمًا قياسيًا يوميًا للمستخدمين النشطين بعد أن أعلن ماسك أنه قد يبدأ بفرض رسوم شهرية بسيطة على جميع مستخدمي منصة إكس.

أعلن ماسك في 18 سبتمبر خططه لفرض رسوم بسيطة على جميع المستخدمين خلال حدث بث مباشر، حيث أوضح مالك إكس أن دفع الاشتراك ضروري من أجل مكافحة الحسابات المزيفة.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن مستخدمي إكس لم يعجبهم هذا الخبر، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أعداد مستخدمي بلوسكاي.

وأشار تقرير إلى أن بلوسكاي شهدت تسجيلات جديدة قياسية بعد أن أعلن ماسك خططه لفرض رسوم على مستخدمي إكس، مشيرًا إلى أن بلوسكاي شهدت إجمالي 53.585 اشتراكًا جديدًا بحلول نهاية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر.

ويعادل هذا الرقم 5 في المئة من القاعدة الكاملة لمستخدمي المنصة البالغة نحو مليون ومئة ألف حساب.

وتدعم شركة التحليلات Sameweb الآن هذه النتائج من خلال أحدث تقرير لها يشير إلى أن تطبيق بلوسكاي لنظام أندرويد شهد نصف مليون مستخدم نشط يوميًا في يوم 18 سبتمبر، كما ارتفع عدد الزيارات عبر تطبيق الويب بشكل أكبر.

وارتفع مقياس المستخدمين النشطين يوميًا عبر نظام أندرويد مقارنةً باليوم السابق بنسبة 20.6 في المئة. وفي الوقت نفسه، حصل تطبيق الويب في 19 سبتمبر على أكثر من مليون زائر يوميًا.

ويعد هذا الرقم أكبر من الرقم السابق البالغ 811 ألف زائر الذي شهدته منصة بلوسكاي في الأول من شهر يوليو 2023 عندما فرضت إكس حدودًا مؤقتة لمعدل عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها.

وتسببت هذه الأرقام بإيقاف بلوسكاي لعملية تسجيل المستخدمين الجدد لبعض الوقت، حيث انهار موقع الويب تحت وطأة الزيارات.

ويبدو أن بلوسكاي تستفيد عندما تتعثر إكس، ولا ينطبق الأمر نفسه على المنافسين المحتملين الآخرين لمنصة إيلون ماسك، مثل ثردز أو ماستودون.

وشهدت ثردز ثمانية ملايين وثلاثمئة ألف مستخدم نشط يوميًا في 18 سبتمبر، مع أن هذا الرقم يتماشى تقريبًا مع الرقم الذي شهدته في اليوم السابق، ولا يزال بعيدًا عن ذروة الاستخدام بعد فترة وجيزة من إطلاق المنصة.

وكان من الممكن أن يكون الارتفاع في الاستخدام هذا الأسبوع أعلى لو أن منصة بلوسكاي فتحت أبوابها لأي شخص مهتم بالانضمام، حيث تظل المنصة متاحة للتسجيل من خلال نظام الدعوة فقط. ويبدو أن المنصة الناشئة غير مهتمة بالاستفادة من أخطاء ماسك لتنمية قاعدة مستخدميها، التي تجاوزت المليون.