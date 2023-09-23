إقبال كبير على شراء هواتف آيفون 15 في الصين

تشهد هواتف آيفون 15 إقبالًا كبيرًا من عملاء آبل في الصين بالرغم من حظر استخدام هواتف آيفون في الدوائر الحكومية، والمنافسة القوية من الشركات التقنية المحلية المصنعة للهواتف الذكية، وفي مقدمتها شركة هواوي.

ورصدت الصحف المحلية اصطفاف العملاء الصينين أمام عدة منافذ لبيع هواتف آيفون في الصين، حيث تمتلك الشركة الأمريكية نحو 45 متجرًا تابعًا لها.

ووفقًا لمتجر JD.com، الذي يُعد أحد أكبر متاجر التجزئة عبر الإنترنت في الصين، فإن مبيعات أول ساعتين من إطلاق هواتف آيفون 15 الجديدة زادت بنسبة 250% مقارنةً بالعام الماضي.

ويملك متجر JD.com شبكة توزيع كبيرة داخل السوق الصينية، كما يعقد شراكة ما أكثر من 4 آلاف بائع لمنتجات آبل.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية الصينية إلى أن طلبات العملاء لهواتف آيفون 15 في المدن ذات المستوى الأدنى زادت بنسبة 600% على الرغم من ارتفاع الأسعار.

وفقًا لمحللي السوق، يتجاوز متوسط سعر بيع الهواتف الذكية في الصين 450 دولارًا ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع اتجاه المستهلكين داخل البلاد إلى اقتناء الهواتف الذكية الراقية الأغلى ثمنًا.

وارتفعت مبيعات آبل في السوق الصينية بنسبة 8% خلال الربع الأخير، حتى مع تراجع السوق العالمي للهواتف الذكية.

وأطلقت آبل هواتف آيفون 15 الجديدة في السوق الصينية في الوقت نفسه الذي أطلقت فيه شركة هواوي الصينية سلسلة ميت 60 الجديدة بالعديد من التحسينات الجديدة.