أصبح نظام التشغيل iOS 17 متوفر لجميع المستخدمين الذين يمتلكون هواتف آيفون متوافقة. ويأتي هذا النظام مع الكثير من المزايا الجديدة والتحسينات، مثل: مزايا جديدة في تطبيق (الرسائل) iMessage، وإمكانية ترك رسائل مرئية في تطبيق FaceTime، ومزية (StandBy) للشاشة، بالإضافة إلى إضافة مجموعة من المزايا الجديدة إلى تطبيق (الاختصارات) Shortcuts وتحسين مزايا موجودة سابقًا.

وفيما يلي سنذكر أبرز المزايا الجديدة في تطبيق الاختصارات في iOS 17:

أولًا؛ الإجراءات الجديدة المُتاحة في تطبيق الاختصارات في iOS 17:

يساعد تطبيق الاختصارات مستخدمي هواتف آيفون في إنجاز مهمة واحدة أو أكثر في التطبيقات بسهولة، إذ يتمتع المستخدمون بإمكانيات لا حصر لها من خلال أتمتة المهام التي يقومون بها كثيرًا في مختلف التطبيقات من خلال ضغطة واحدة أو سؤال المساعد الصوتي (سيري) Siri.

وفي نظام التشغيل iOS 17 هناك المزيد من المزايا المتاحة للمستخدمين في هذا التطبيق، إذ يمكنهم الآن إنشاء اختصار لنسخ ملف صوتي في نص، أو حذف منبه معين أو مسح المستندات ضوئيًا وغير ذلك.

وفيما يلي قائمة بالإجراءات الجديدة المتاحة في نظام iOS 17:

نسخ الصوت (Transcribe Audio) : يستخرج نص من ملف صوتي. حذف المنبهات (Delete Alarms) : يحذف منبهات محددة من تطبيق الساعة ( Clock) . تحرير منبه النوم (Edit Sleep Alarm) : يتخطى منبه النوم التالي، أو يعيد تنشيط منبه النوم السابق. فتح الكاميرا (Open Camera): يفتح تطبيق الكاميرا في وضع التقاط محدد، مثل: وضع Selfie. فتح المجموعات (Open Collection): للانتقال إلى قسم معين من تطبيق الصور، مثل: (الأماكن) Places. أظهر كلمات المرور (Show Passwords) : للانتقال إلى قسم (كلمات المرور) Passwords في تطبيق (الإعدادات) Settings. مسح المستندات ( Scan Document): لالتقاط صورة وحفظها في تطبيق الملفات.

ثانيًا؛ التحديثات الجديدة في الإجراءات الموجودة سابقًا:

بالإضافة إلى إضافة إجراءات جديدة إلى تطبيق الاختصارات، حسّنت آبل بعض المزايا الموجودة سابقًا في هذا التطبيق، مثل: