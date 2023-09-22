ويندوز 11 يساعدك في التخلص من كلمات المرور

يقدم تحديث ويندوز 11 القادم من مايكروسوفت دعمًا عامًا لمفاتيح المرور، وهي تقنية تسجيل الدخول دون كلمة المرور التي تستخدم بدلًا من ذلك وجهك أو بصمة إصبعك أو رمز PIN الخاص بالجهاز لتسجيل الدخول إلى الحسابات.

وأعلنت مايكروسوفت أن تحديث ويندوز 11 القادم بتاريخ 26 سبتمبر يسمح للمستخدمين بإنشاء مفاتيح المرور وإدارتها وتخزينها واستخدامها للوصول إلى مواقع الويب والخدمات المدعومة باستخدام أنظمة المصادقة الخاصة بأجهزتهم.

وبدأت مايكروسوفت في شهر يونيو الماضي باختبار إدارة مفاتيح المرور في قناة مطوري ويندوز إنسايدر، لذا فإن تحديث ويندوز 11 هذا يجعل التكنولوجيا متاحة للعامة.

وتنتج ميزة Windows Hello مفاتيح مرور ويندوز 11. ويمكن الوصول إلى مفاتيح المرور عبر كل من نظام سطح مكتب والجهاز المحمول المستخدم لمصادقة هوية المستخدم.

ويمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات تشجيع الموظفين على استخدام طرق تسجيل الدخول الآمنة من خلال إزالة خيار استخدام كلمات المرور لجميع الأجهزة العاملة بنظام ويندوز 11 والمزودة بميزة Windows Hello.

وقالت مايكروسوفت في تدوينة: “كنا ملتزمين على مدى السنوات العديدة الماضية بالعمل مع شركائنا في الصناعة وتحالف FIDO لتعزيز مستقبل دون كلمات المرور باستخدام مفاتيح المرور.

وأضافت: “مفاتيح المرور هي المستقبل عبر المنصات والأنظمة البيئية للوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات”.

وقدمت مايكروسوفت Github و Docusign كأمثلة على الأماكن التي يمكن استخدام مفاتيح المرور فيها، حيث يمكن لمفاتيح المرور استبدال كلمات المرور عبر مواقع الويب والتطبيقات والخدمات الداعمة لمعيار مصادقة المفتاح العام WebAuthn.

وأنشأت خدمة إدارة كلمات المرور 1Password دليلًا شاملًا يتتبع كل شيء يدعم مفتاح المرور حاليًا. ومن المتوقع أن تحل مفاتيح المرور محل كلمات المرور بالكامل بصفتها معيارًا جديدًا لتقنية تسجيل الدخول، مع أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تدعم على نطاق واسع.

وتعد مايكروسوفت من الداعمين الأوائل لهذه التكنولوجيا، حيث أعلنت خططها لاعتماد مفاتيح المرور في اليوم العالمي لكلمة المرور في عام 2022 إلى جانب عمالقة التكنولوجيا الآخرين، مثل آبل وجوجل.