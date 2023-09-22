مايكروسوفت توحد تجربة Copilot ضمن ويندوز 11

أعلنت مايكروسوفت تجربة Copilot الموحدة الجديدة في نظام التشغيل ويندوز 11 القادمة في 26 سبتمبر، بحيث يكون رفيق الذكاء الاصطناعي اليومي الجديد Microsoft Copilot in Windows متاحًا بسلاسة عبر جميع التطبيقات والتجارب التي تستخدمها كثيرًا، ومنها سطح مكتب ويندوز 11، و Microsoft 365، وآوتلوك، ومتصفح إيدج، ومحرك البحث Bing.

وكتب يوسف مهدي، كبير مسؤولي التسويق الاستهلاكي في شركة مايكروسوفت: “تدمج ميزة Microsoft Copilot in Windows بشكل فريد سياق الويب وذكاءه وبيانات عملك وما تفعله في الوقت الحالي عبر حاسوبك لتقديم أفضل مساعدة مع وضع خصوصيتك وأمانك في المقدمة”.

وأضاف: “توفر ميزة Microsoft Copilot in Windows تجربة بسيطة وسلسة، وهي متاحة في ويندوز 11 ومتصفح إيدج و Microsoft 365 ومحرك البحث Bing. وتعمل الميزة بصفتها تطبيقًا أو تكشف عن نفسها عندما تحتاج إليها”.

وتستطيع Microsoft Copilot in Windows باستخدام الأذونات المناسبة سحب البيانات من التقويم والبريد الإلكتروني والمستندات والمزيد لمساعدتك في صياغة النصوص ورسائل البريد الإلكتروني بسرعة، وتقدم اقتراحات في الوقت الفعلي في تطبيقات، مثل آوتلوك.

كما أنها قادرة على سحب البيانات والمعلومات السياقية من متصفح إيدج ومحرك بحث Bing عبر هاتفك الذكي.

وتظهر Microsoft Copilot in Windows للمرة الأولى في 26 سبتمبر مع التحديث القادم لنظام التشغيل ويندوز 11. وتتاح عبر سطح المكتب ويمكن تشغيلها باستخدام اختصار لوحة المفاتيح Windows Key + C أو النقر بزر الفأرة الأيمن.

وتظهر ميزات الذكاء الاصطناعي الحاملة لعلامة Microsoft Copilot in Windows في العديد من التطبيقات الافتراضية لنظام التشغيل ويندوز 11، ومنها تطبيق الصور وتطبيق الرسام.

وتتيح لك ميزة Microsoft Copilot in Windows التحكم في أجزاء من تجربة سطح المكتب باستخدام الأوامر الصوتية أو النصية، ومنها ترتيب النوافذ، وتبديل الوضع الداكن، وتشغيل القوائم، وإنشاء فقرات كاملة من النثر، و إزالة خلفيات الصور.

وتعد Microsoft Copilot in Windows خطوة كبيرة للأمام مقارنةً بمربع نص قائمة ابدأ الحالي، الذي يفشل بشكل عام في العثور على الملفات والإعدادات ذات الصلة ضمن الحاسوب أو الاستعانة بمحرك البحث Bing للعثور عليها عبر الويب.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت مايكروسوفت أنها تتيح في شهر نوفمبر ميزة Copilot لعملاء Microsoft 365 في خطط معينة للشركات والمؤسسات مقابل 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم.