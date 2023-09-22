مايكروسوفت تكشف عن Surface Hub 3

كشفت شركة مايكروسوفت عن جهاز Surface Hub 3، وهو الإصدار الأحدث من الجهاز التعاوني العامل باللمس.

وعلى عكس الإصدارات السابقة، يدعم Surface Hub 3 التدوير الذكي والوضع الرأسي، مما يسمح للمستخدمين بتدوير الشاشة فعليًا في الاتجاه الرأسي مع تحديث التخطيط تلقائيًا.

ويتضمن Surface Hub 3 العديد من الميزات المطلوبة من عملاء Surface Hub السابقين، مثل الدردشة المستمرة وتخطيط الصف الأمامي.

ويأتي Surface Hub 3 بحجمين، هما 50 بوصة و 85 بوصة. وكما هو الحال مع الأجهزة السابقة، صممت مايكروسوفت Surface Hub 3 بصفته بديلًا لأجهزة التلفاز والشاشات ضمن قاعات المؤتمرات.

ويشغل الجهاز Microsoft Teams Rooms عبر نظام ويندوز لتوفير تجربة اجتماعات متسقة في جميع أماكن الاجتماعات، ويسمح للمستخدمين بالانتقال بسهولة من غرفة إلى أخرى. وتشير مايكروسوفت إلى أن Surface Hub يحتوي مستقبلًا على ميزة Copilot المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويتميز جهاز Surface Hub 3 بشاشة PixelSense بدقة 4K مع الطلاء المضاد للتوهج لتحسين تجربة الاجتماع في ظروف الإضاءة السيئة.

ووفقًا لمايكروسوفت، فإن النموذج بقياس 50 بوصة متحرك بالكامل عبر حامل لتحقيق مرونة النشر، في حين يعرض النموذج بقياس 85 بوصة الفرق والمحتوى عن بُعد بدقة عالية، حتى في الغرف الكبيرة.

وتضمن مكبرات الصوت المتميزة ومصفوفات الميكروفون المزدوجة صوتًا واضحًا. وتحسن ميزة Smart AV الصوت بناءً على اتجاه الجهاز، مما يوفر أفضل تجربة استريو سواء في الوضع الرأسي أو الأفقي.

ويوفر Surface Hub 3 قوة معالجة إضافية بنسبة 60 في المئة مع تعزيز أداء الرسومات بنسبة 160 في المئة مقارنةً بالإصدار السابق.

كما عززت الشركة التعاون من خلال دعم التحبير المتقدم، مما يسمح لمستخدمين بالكتابة أو الرسم عبر شاشة اللمس في وقت واحد، حيث يتيح الجهاز للأشخاص استخدام قلمين Surface Hub أو Surface Slim في وقت واحد، مع 20 نقطة لمسية متعددة.

وأعلنت مايكروسوفت في شهر مارس الجيل الثاني من Surface Hub 2S مع دعم Microsoft Teams Rooms عبر ويندوز، وتشير الشركة إلى أن أجهزة Surface Hub 2S قابلة للترقية إلى التجربة الكاملة لجهاز Surface Hub 3 مع حزمة Surface Hub 3، وهي خرطوشة يمكن للمستخدمين تبديلها في Surface Hub 2S للحصول على ميزات Surface Hub 3 المحدثة.

ويتاح Surface Hub 3 للشراء في وقت لاحق من هذا العام من بائعي أجهزة Surface، بالإضافة إلى حزمة Surface Hub 3، دون تحديد السعر.