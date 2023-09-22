مايكروسوفت تضيف مولد الصور DALL-E 3 إلى Bing
مايكروسوفت تضيف مولد الصور DALL-E 3 إلى Bing
أخبار الإنترنت

مايكروسوفت تضيف مولد الصور DALL-E 3 إلى Bing

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أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستضيف قريبًا إمكانية الوصول إلى منصة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي DALL-E 3 للمستخدمين لإنشاء الصور مباشرة في الدردشة، دون أن تحدد متى سيتم إصدار DALL-E 3 عبر Bing.

ومن المفترض في شهر أكتوبر وصول منصة DALL-E 3 إلى مشتركي ChatGPT Plus و ChatGPT Enterprise، حيث تسمح منصة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي للأشخاص بكتابة جملتين لإنشاء صورة.

وتتكامل منصة Dall-E 3 مع ChatGPT، بحيث تصبح قادرًا على إنشاء الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي وتعديلها بمساعدة ChatGPT.

وقالت OpenAI: “عند توجيه ChatGPT فإنه يولد تلقائيًا مطالبات خاصة ومفصلة لمنصة Dall-E 3 التي تضفي الحيوية على فكرتك، وإذا أعجبتك صورة معينة ولم تكن مناسبة، يمكنك أن تطلب من ChatGPT إجراء التعديلات بعدد قليل من الكلمات”.

ويوضح مقطع الفيديو الذي نشرته الشركة عبر يوتيوب مدى سرعة وتفصيل استجابة DALL-E 3 للمطالبات.

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وكتب يوسف مهدي، نائب رئيس شركة مايكروسوفت والمدير التنفيذي للتسويق الاستهلاكي، منشورًا عبر إكس يسلط الضوء على الإضافة الجديدة القادمة إلى Bing.

وتتفوق ميزة Image Creator الخاصة بمحرك البحث Bing على أدوات إنشاء الصور الأخرى العاملة بالذكاء الاصطناعي، مثل Midjourney.

ومع وصول DALL-E 3 إلى Bing، من المحتمل أن تشهد Image Creator قفزة عملاقة للأمام في توليد الصور.

وأضافت الشركة أيضًا مزايا تسوق جديدة إلى Bing، حيث يمكن لمحرك البحث أن يطرح على المستخدمين أسئلة محددة حول كيفية استخدام المنتج أو أسئلة أخرى أكثر تخصيصًا حتى يتمكن الأشخاص من تحديد المنتج المناسب لاحتياجاتهم، حيث يتذكر Bing الآن أيضًا الدردشات السابقة.

ويتيح Bing أيضًا للأشخاص العثور على رموز الخصم واستخدامها. تعمل هذه الإجابات الأكثر تخصيصًا حيث يتذكر Bing الآن أيضًا الدردشات السابقة.

وكان Bing من منتجات مايكروسوفت الأولى التي استفادت من شراكة الشركة مع OpenAI، وتأمل الشركة في تعزيز محرك البحث بشكل أكبر.

وسعت الشركة إلى تنشيط Bing من خلال جلبها في شهر فبراير ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي GPT. وأصبح Bing منذ ذلك الحين بمثابة برنامج دردشة للرد على الاستفسارات وعرض الأخبار وإنشاء أدلة الشراء المنسقة وغير ذلك الكثير.

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