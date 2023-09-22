فيفو تعلن هاتف Vivo T2 Pro 5G بشريحة مميزة

أعلنت شركة فيفو هاتفها الذكي الجديد (فيفو تي2 برو 5جي) vivo T2 Pro 5G الذي يمتاز بشريحته المصنوعة بتقنية متقدمة.

ويدعم هاتف فيفو الجديد، التي يتوفر باللونين الأسود والذهبي، مقاومة رذاذ الماء وفق معيار IP52، وهو يعمل بواجهة المستخدم (فن تتش أو إس 13) Funtouch OS 13 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13.

ويحتوي (فيفو تي2 برو 5جي)، الذي يأتي بسماكة 7.3 ملم ويزن 175 جرامًا، على شريحة ثمانية النوى تعمل بتردد 2.8 جيجاهرتز، وهي (دايمنسيتي 7200) Dimensity 7200، وهي أول شريحة من شركة (ميدياتك) MediaTek مصنوعة بتقنية 4 نانومتر.

ويقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر 4 إكس) LPDDR4X بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 2.2) UFS 2.2 بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويأتي (فيفو تي2 برو 5جي) مع بطارية بسعة 4,600 ميلي أمبير في الساعة التي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 66 واطًا، وبحسب الشركة، فإنها تُشحن من 0 في المئة إلى 50 في المئة في غضون 22 دقيقة فقط.

ويقدم الهاتف شاشة منحنية من الجانبين من نوع (أمولد) AMOLED بمقاس 6.78 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسلًا مع معدل تردد قدره 120 هرتزًا ومعدل سطوع قدره 1,300 شمعة.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 64 ميجابكسل مع دعم تقنية التثبيت البصري وفتحة عدسة f/1.79، بالإضافة إلى كاميرا أخرى لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.45.

ويدعم (فيفو تي2 برو 5جي) الاتصال بتقنية البلوتوث 5.3، بالإضافة إلى حساس لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

هذا، وسوف يبدأ بيع الهاتف في الهند اعتبارًا من 29 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك بسعر يبدأ من 265 دولارًا أمريكيًا.