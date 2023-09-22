شاومي تكشف عن سماعة ريدمي بودز 5 اللاسلكية
أجهزة محمولة

شاومي تكشف عن سماعة ريدمي بودز 5 اللاسلكية

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كشفت شركة شاومي الصينية عن سماعتها اللاسلكية الجديدة “ريدمي بودز 5” بمواصفات مميزة بالنظر إلى سعرها المنخفض.

وخلافًا للإصدار السابق، تأتي سماعة ريدمي بودز 5 بتصميم مختلف له امتداد عن جسم السماعة، وتتوفر السماعة بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق الفاتح، والأبيض.

وتتيح السماعة ميزة إلغاء الضوضاء التي تصل شدتها إلى 46 ديسيبل، وتوفر ثلاثة مستويات مختلفة لتقليل الضوضاء، بالإضافة إلى التحكم أيضًا في درجة الشفافية عبر ثلاثة مستويات.

ومن أجل الحصول على مكالمات واضحة، تزود شاومي السماعة أيضًا بخاصية إلغاء الضوضاء عبر ميكروفون مزدوج مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وتدعم السماعة الاتصال لاسلكيًا بالأجهزة عبر تقنية بلوتوث 5.3، كما توفر شاومي تطبيق Xiaomi Earbuds من أجل مساعدة المستخدمين في ضبط خيارات السماعة من خلال الهاتف، وتعمل السماعة بمكبر للصوت يبلغ حجمه 12.4 ميليمترًا.

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وتحتوي سماعة شاومي الجديدة على بطارية يصل عمرها الإجمالي إلى 40 ساعة مع علبة الشحن المرفقة، كما أنها تدعم الشحن السريع، حيث يمكن أن تعمل حتى ساعتين، عند شحنها لمدة 5 دقائق فقط.

وتطرح شاومي سماعة ريدمي بودز 5 بسعر يعادل 30 دولارًا تقريبًا في السوق الصينية، ومن المتوقع إطلاقها عالميًا خلال الفترة المقبلة.

وتوفر شاومي نسخة أخرى من السماعة بتصميم مختلف بالتعاون مع شركة الملابس اليابانية AAPE بسعر يعادل 40 دولارًا.

وكشفت شاومي عن سماعتها الجديدة بالتزامن مع إعلانها سلسلة هواتف ريدمي نوت 13 ونوت 13 برو الجديدة.

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