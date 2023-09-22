سامسونج تعلن نسخًا للحروب من Galaxy S23 و XCover6 Pro

أعلنت شركة سامسونج يوم الأربعاء نسخًا مُعدَّةً للاستخدام في الحروب والخدمات الميدانية من هاتفيها الذكيين (جالاكسي إس23) Galaxy S23، و(جالاكسي إكس كفر6 برو) Galaxy XCover6 Pro.

وتحمل النسختان الجديدتان من الهاتفين اسم: Galaxy S23 Tactical Edition، و Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition.

ويستهدف هذان الهاتفان الذكيان المتينان الأفراد العسكريين وغيرهم ممن لديهم ملف وظيفي مماثل. ويشترك كلا الهاتفين في المواصفات مع إصداراتهما القياسية، ولكنهما يأتيان مع مزايا إضافية تجعلهما مناسبين للاستخدام في البيئات التعبوية أو التكتيكية.

يُذكر أن هاتف Galaxy XCover 6 Pro حاصل على شهادة MIL-STD-810H، مما يسمح له بتحمل الطقس القاسي، ولديه مقاومة للماء حتى عمق 5 أقدام من الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

ومن ناحية أخرى، فإن إصدار Galaxy S23 Tactical Edition حاصل على تصنيف IP68 ويأتي في علبة عسكرية متينة يمكن تركيبها على الصدر أو ارتدائها على الساعد.

ويحتوي كلا الهاتفين الذكيين أيضًا على وضع رؤية ليلية لاستيعاب الاستخدام مع أجهزة الرؤية الليلية البصرية.

وبالإضافة إلى ذلك، فهما يتميزان بحساسية اللمس التلقائي التي تتيح للمستخدم تشغيل الهواتف بالقفازات، في حين تُسهِّل شاشة القفل التي تدور تلقائيًا الاستخدام مع حوامل الصدر القابلة للطي.

ويدعم هاتفا سامسونج الجديدان أيضًا نظام تحديد المواقع العالمي GPS الخارجي للحصول على بيانات الموقع الدقيقة من الميدان، ويمكنها أيضًا الاتصال بالطائرات المسيرة وأجهزة تحديد المدى بالليزر لزيادة فعالية العمل الميداني.

وعند الحديث عن قدرات الاتصال، يُذكر أن كلا الجهازين التكتيكيين يحتويان على برامج تشغيل مصممة بصورة خاصة لدعم الراديو التكتيكي، وبروتوكولات أجهزة المهام، كما أنهما يدعمان أيضًا قدرات الاتصال الخلوي التقليدية، ومن ذلك: شبكات الجيل الرابع 4G LTE، والبلوتوث، وواي فاي.

ويتميز الهاتفان الذكيان من سامسونج أيضًا بوضع التخفي الذي يعمل على تعطيل LTE وe-911، والذي يكتم جميع عمليات بث الترددات اللاسلكية، ومن ذلك: نظام تحديد المواقع العالمي من مستوى الأجهزة، مما يسمح للمشغلين بالحصول على اتصالات آمنة خارج الشبكة تمامًا.

كما يمكن تشغيل الإضاءة على الأجهزة وإيقافها عند ارتداء أجهزة الرؤية الليلية لتبقى غير ملحوظة.

ونظرًا إلى كونها هواتف بالغة الحساسية والخصوصية، فقد حرصت سامسونج على الأمن الإلكتروني، الذي يُتعامل معه بواسطة ميزة (سامسونج نوكس) Samsung Knox مع ميزة التشفير على مستوى الأجهزة.

وهناك أيضًا ميزة Knox Dual Data at Rest التي تحمي البيانات السرية من خلال توفير طبقتين من التشفير حتى عند إيقاف تشغيل الهاتف الذكي.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم الإصداران التكتيكيان من هاتفي (جالاكسي إس23)، و(جالاكسي إكس كفر6 برو) تنشيط الترخيص بدون خادم، مما يسهل النشر المرن في بيئات المشغلين المختلفة.

وبرمجيًا، يعمل الهاتفان بواجهة المستخدم (ون يو آي 5.1) One UI 5.1 الخاصة بشركة سامسونج والقائمة على نظام التشغيل أندرويد 13 مع مجموعة Android Team Awarness Kit، ومجموعة المراقبة الموزعة للصدمات Battlefield.

ويدعم كلا الهاتفين الذكيين منصة (سامسونج ديكس) Samsung DeX، والتسلسل المزدوج للشبكات الافتراضية الخاصة VPN، الذي يسمح باستخدام شبكات VPN متعددة لمزيد من الأمان. ويمكن أيضًا قبول المكالمات وتسجيلها تلقائيًا في وضع مكبر الصوت، ومنع المكالمات الصادرة لمن يريد.

هذا، ولم تعلن سامسونج عن أسعار الهاتفين الجديدين؛ لأنها غير متاحة للمشترين العاديين، وسوف تُباع فقط للمشغلين العسكريين.