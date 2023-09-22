جوجل تسخر من آيفون بسبب خدمة RCS .. عاجل

تعيد شركة جوجل إحياء الحملة الدعائية Get The message التي بدأتها في العام الماضي للضغط على شركة آبل لتبني بروتوكول المراسلة Rich Communication Services أو RCS بعد إطلاق تشكيلة آيفون 15 من خلال مقطع فيديو مصمم لحث آبل على اعتماد RCS.

ونشرت جوجل محتوى جديد ومقطع فيديو يعلن عن أداة iPager الوهمية التي تخنق الابتكار وتستخدم تقنية قديمة لإرسال الرسائل النصية عبر المنصات.

وقالت جوجل في وصف الفيديو عبر موقع يوتيوب: “جهاز iPager يستخدم تقنية المراسلة القديمة، مثل التي تستخدمها آبل عند إرسال الرسائل النصية باستخدام أندرويد، ويأتي مزودًا بجميع المزايا التي تعرفها: عدم وجود التشفير، والمحادثات الجماعية المعطلة، والصور ومقاطع الفيديو المنخفضة الدقة، والفقاعة الخضراء السيئة السمعة”.

وأضافت: “جهاز iPager ليس حقيقيًا، مع أن المشاكل التي تسببها شركة آبل باستخدام الرسائل النصية القصيرة حقيقية. دعونا نجعل الرسائل النصية فضلى للجميع ونساعد آبل في أن تحصل على الرسالة والترقية إلى RCS”.

ويعد RCS معيارًا جديدًا للمراسلة عبر الإنترنت يهدف إلى استبدال التقنيات القديمة، مثل الرسائل القصيرة، ويجلب عددًا من التحسينات، ومنها التشفير الشامل وإيصالات القراءة والقدرة على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو العالية الدقة، وتبنت شركات الاتصالات وشركات تصنيع الهواتف، مثل سامسونج، تقنية RCS.

وتقدم منصة iMessage مزايا مشابهة للرسائل المرسلة بين مستخدمي iMessage الآخرين، مما يؤدي إلى اعتبار مستخدمي أندرويد مصدر إزعاج بسبب فقاعة الرسائل الخضراء في الرسائل الجماعية غير المشفرة، وهي مشكلة حقيقية في بلدان، مثل الولايات المتحدة، حيث يستخدم أكثر من نصف السكان جهاز آيفون.

وأثار التزام شركة آبل بمنصة iMessage غضب جوجل، التي تحاول منذ فترة طويلة الضغط علنًا على شركة آبل لتبني RCS، دون تحقيق نتائج ملموسة، حيث انتقد هيروشي لوكهايمر، نائب الرئيس الأول لشركة جوجل، في شهر يناير من العام الماضي شركة آبل بسبب عرقلة تجربة المستخدم للعملاء.

ولم تغير آبل موقفها، حيث قال تيم كوك في العام الماضي: “أي شخص يشعر بالإحباط من فقاعات الرسائل الخضراء يجب عليه شراء جهاز آيفون”.

وتنظر آبل إلى منصة iMessage على أنها خدمة رئيسية للمحافظة على العملاء ضمن نظامها البيئي، وتعتقد أن نقل iMessage إلى أندرويد يضرها أكثر مما ينفعها، لذا فإن تزويد مستخدمي أندرويد بتجربة تشبه iMessage من خلال اعتماد RCS ليس من أولويات آبل.