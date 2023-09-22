ثردز تقدم ميزة جديدة لأصحاب الحسابات المتعددة

أضافت خدمة التواصل الاجتماعي النصية (ثردز) Threads رسميًا طريقةً للتبديل بين الحسابات المتعددة دون الحاجة إلى تسجيل الخروج.

وأعلنت ثردز، المملوكة لشركة ميتا، والمدمجة في خدمة إنستاجرام، يوم الخميس أنه أصبح بإمكان المستخدمين الآن التبديل بين الحسابات في الأجهزة المحمولة، وذلك بالضغط مُطوَّلًا على رمز ملف التعريف الشخصي في الأسفل.

وهذا يُسهِّل على المستخدمين التبديل بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل، ومع ذلك، لم يُحدِّد رئيس إنستاجرام (آدم موسيري) إن كان هناك حدّ أقصى لعدد الحسابات التي يمكن للمستخدمين إضافتها إلى ميزة التبديل بين الحسابات.

يُشار إلى أن إعلان ميزة التبديل بين الحسابات في ثردز أتى في الوقت ذاته لإعلان ميتا تمكين مستخدمي شبكتها الاجتماعية فيسبوك من امتلاك ملفات تعريف شخصية متعددة في تطبيقها.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إطلاق ثردز، أخذت الخدمة تحث الخطى في إطلاق مزايا جديدة.

ففي أواخر الشهر الماضي، بدأت اختبار إمكانية البحث في المنشورات في نيوزيلندا وأستراليا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الخدمة الميزة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الجاري أيضًا، أطلقت ثردز مزايا، مثل: تشغيل الإشعارات لمدة 24 ساعة لمنشور معين، والقدرة على اقتباس المنشورات على الويب.

ويحرص منافسو ثردز أيضًا على إطلاق مزايا مشابهة في مشهد الوسائط الاجتماعية التنافسي.

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت (ماستودون) Mastodon الإصدار 4.2 مع تحسين البحث عن الملفات الشخصية والمنشورات، واقتراحات الإجراءات السريعة التلقائية في مربع البحث، وواجهة ويب جديدة مع مؤشرات أفضل لسلسلة المنشورات ومعاينات للمقالات، وعلامة تبويب جديدة لإعدادات الخصوصية والوصول.