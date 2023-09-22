تيك توك تختبر نتائج بحث جوجل في صفحاتها

تختبر تيك توك ميزة جديدة تدمج بحث جوجل في نتائج البحث داخل التطبيق، وهي خطوة تؤكد الوتيرة السريعة التي تتطور بها طريقة بحث الأشخاص عبر الإنترنت وتوضح تطلع المنصة إلى تعزيز مزايا البحث.

ويظهر الاختبار مربعًا صغيرًا في منتصف صفحة بحث المنصة يدعو المستخدمين للبحث عن المصطلحات نفسها عبر جوجل. وتقول النافذة المنبثقة: “تيك توك لا تؤيد نتائج البحث من جوجل أو تتحمل مسؤوليتها”.

وأكدت المنصة أن ميزة بحث جوجل هي إحدى عمليات تكامل الجهات الخارجية التي تختبرها حاليًا في بعض الأسواق، وأوضحت أن الميزة التي تجربها عالميًا عبر العديد من الأسواق المختلفة ليست وحدة إعلانية.

وجربت تيك توك في وقت سابق من هذا الشهر دمج مقتطفات من ويكيبيديا ترتبط مباشرة بالموقع في نتائج بحثها. ولم تظهر المقتطفات لكل عملية بحث، مع أنها تظهر لبعض المواقع والشركات والأفراد. وقال المتحدث باسم تيك توك: “الميزة كانت متاحة منذ بضعة أشهر”.

وتعد إضافة نتائج بحث جوجل المثال الأحدث والأبرز على تطبيق الفيديو القصير الذي يميل إلى البحث. وفي ظل توسع تيك توك في كل اتجاه في وقت واحد، فمن الواضح أن التطبيق لديه طموحات ليصبح متجرًا شاملاً لأي شيء قد يرغب المستخدمون في القيام به عبر الإنترنت، وليس مجرد منصة لمقاطع الفيديو القصيرة.

وتتعلق خلفية الشراكة بين جوجل وتيك توك بقضية مكافحة الاحتكار الجارية حاليا ضد جوجل. وتزعم وزارة العدل الأمريكية أن جوجل احتفظت بشكل غير قانوني بهيمنتها على البحث من خلال صفقات مالية مع الشركات، مثل آبل، التي تبقي جوجل محرك البحث الافتراضي ضمن المنتجات.

وقد تخضع تيك توك في الوقت نفسه لتحقيقات إضافية من المنظمين بعد أن أدرجتها المفوضية الأوروبية في قائمتها للمنصات التي يجب أن تلتزم بالقواعد الجديدة بموجب قانون الأسواق الرقمية.

ويعد قانون الأسواق الرقمية محاولة للحد من الممارسات المناهضة للمنافسة في شركات التكنولوجيا الكبرى، ويُطلب من الشركات المدرجة الالتزام بقواعد معينة بناءً على كيفية تنظيمها، ومنها أن تكون تطبيقات المراسلة قابلة للتشغيل المتبادل مع المنصات الأخرى، وأن يكون المستخدمون قادرين على تثبيت تطبيقات خارجية ومتاجر التطبيقات.