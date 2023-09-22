تويوتا تضاعف إنتاجها من السيارات الكهربائية لمطاردة تسلا

تخطط شركة تويوتا لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية ثلاث مرات في عام 2025 مقارنة بخطتها لعام 2024، حيث تكثف شركة صناعة السيارات جهودها في مجال الكهرباء للحاق بمنافسيها، ومنهم شركتي تسلا وبي واي دي.

وأخطرت شركة صناعة السيارات موردي قطع الغيار الرئيسية بخططها لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية ذات العلامة التجارية تويوتا ولكزس في عام 2025 إلى 600 ألف وحدة. وحددت هدف الإنتاج لعام 2024 عند 190 ألف وحدة. وباعت تويوتا 24 ألف سيارة كهربائية في عام 2022.

ويبلغ هدف إنتاج تويوتا لجميع المركبات في عام 2023 أكثر من 10 ملايين وحدة، ومنها نحو 150 ألف سيارة كهربائية. وتهدف الشركة بالنسبة لعام 2025 إلى إنتاج 11 مليون مركبة، مما يعني أن السيارات الكهربائية تشكل بين 5 في المئة و 6 في المئة من جميع المركبات.

ويقدر أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة قطع الغيار أن مبيعات تويوتا من السيارات الكهربائية في عام 2025 قد تبلغ نحو 800 ألف وحدة.

وتطرح تويوتا في وقت مبكر من هذا العام طراز هايلكس الكهربائي الجديد في تايلاند، في حين تطرح في العام المقبل سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في الصين والولايات المتحدة. ومن المقرر في عام 2025 إطلاق طراز لكزس ES الكهربائي في اليابان.

كما تطور الشركة أيضًا إصدارات كهربائية من المركبات التجارية الصغيرة بشكل مشترك مع شركتي سوزوكي ودايهاتسو. وتنتج شركة صناعة السيارات السيارات الكهربائية في مصنعين من مصانعها الرئيسية في مدينة تويوتا في مقاطعة آيتشي، وكذلك في مصنع لكزس في مقاطعة فوكوكا في جزيرة كيوشو.

وتنتج بطاريات السيارات الكهربائية في مصنع من المقرر أن يبدأ عملياته في عام 2025 في الولايات المتحدة. كما تؤسس تويوتا خطوط إنتاج للبطاريات في مصنعين في آيتشي. وتزيد شركتها لصناعة البطاريات Prime Planet Energy & Solutions الإنتاج.

وتشتري تويوتا أيضًا بعض البطاريات من الشركة الصينية الرائدة في مجال البطاريات CATL، وشركة تصنيع السيارات الكهربائية الكبرى في الصين بي واي دي. كما أنها تجري مفاوضات للشراء من شركة LG Energy Solution في كوريا الجنوبية.

وتخطط تويوتا لتقديم الجيل التالي من منصتها للسيارات الكهربائية بدءًا من طرازات لكزس المفترض بيعها في عام 2026. وتعتمد معدات تقنية GigaCasting التي تشكل الألمنيوم في أجزاء هيكل السيارة، مما يوفر الوقت والمال والعمالة.

وتأمل تويوتا في عام 2030 أن تبيع ثلاثة ملايين ونصف المليون سيارة كهربائية، منها مليون وسبعمائة ألف سيارة كهربائية تستخدم المنصة الجديدة.

وتتمثل الإستراتيجية العامة للشركة في تقييم جميع مصادر الطاقة، ومنها المركبات العاملة بالوقود والمركبات الهجينة، بدلًا من المراهنة بمستقبلها على المركبات الكهربائية فقط.