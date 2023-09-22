إكس تقرر فجأة إنهاء ميزة أثارت مشكلات سابقًا

تعتزم منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) إنهاء (الدوائر) Circles، وهي ميزة تتيح للمستخدمين مشاركة المنشورات مع مجموعة محدودة من الأشخاص بدلًا من المتابعين جميعهم.

وقالت الشركة، المملوكة للملياردير ورائد الأعمال المشهور (إيلون ماسك)، يوم الخميس إن ميزة الدوائر سوف تُعطَّل اعتبارًا من 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكتبت إكس في منشور ضمن مركز المساعدة الخاص بها: «بعد هذا التاريخ، لن تكون قادرًا على إنشاء منشورات جديدة مقيدة بدوائرك، ولن تكون قادرًا على إضافة أشخاص إلى دوائرك».

وأضافت الشركة: «ومع ذلك، سوف تكون قادرًا على إزالة الناس من دوائرك»، وقدمت بعض الإرشادات التي يمكن اتباعها لفعل ذلك.

وكانت تويتر أطلقت ميزة الدوائر في شهر آب/ أغسطس من عام 2022، حين لم يكن ماسك قد أتم صفقة الاستحواذ عليها، وهو ما حدث في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار أمريكي.

ومع ذلك، فقد تسببت ميزة الدوائر بمشكلات، ذلك أن العديد من مستخدميها أبلغوا في شهر نيسان/ أبريل الماضي عن خطأ أدى إلى عرض تغريداتهم الشديدة الحساسية للغرباء.

ومن المفترض أن تُعرض التغريدات، التي تُشارك في دوائر المنصة، لمجموعة محددة من المستخدمين، وذلك على غرار قصص (الأصدقاء المقربين) Close Friends في إنستاجرام.

وبعد شهر تقريبًا، كشفت شركة تويتر أن «حادثًا أمنيًا» كان السبب في عرض تغريدات المستخدمين للغرباء.

هذا، ولم تقدم إكس سببًا لقرار إنهاء ميزة الدوائر، لكن الشركة سعت حديثًا إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز ميزة المجتمعات المشابهة لمجموعات فيسبوك، لذا قد تعتقد الشركة أن الدوائر والمجتمعات ميزتان متشابهتان جدًا بحيث لا يمكن الاحتفاظ بهما معًا.