أندرويد 14 يحول هاتفك إلى كاميرا ويب لحاسبك .. عاجل

أصدرت شركة جوجل الإصدار التجريبي ربع السنوي الأول لنظام أندرويد 14 لأجهزة Pixel المتضمن الكثير من الإصلاحات ومجموعة من الميزات الجديدة، ومنها القدرة على استخدام الهاتف بصفته كاميرا ويب لجهاز الحاسوب.

وتستطيع الآن أجهزة Pixel العاملة بالإصدار التجريبي ربع السنوي الأول لنظام أندرويد 14 استخدام كاميرا الهواتف بصفتها كاميرا ويب للحواسيب المكتبية والمحمولة، باستثناء Pixel Fold.

وتتطلع جوجل إلى تبسيط العملية من خلال توفير القدرة على الاتصال بهاتف أندرويد واستخدامه بصفته كاميرا ويب كحل مدمج.

وليس هناك حاجة إلى تنزيل أي تطبيقات من متجر جوجل بلاي، وتحتاج إلى هاتف بنظام أندرويد 14 وكابل USB لتأسيس الاتصال، ومع ذلك، فإن الكاميرا الجديدة لا تعمل لاسلكيًا.

ويضمن الاتصال عبر كابل USB إمكانية استخدامك كاميرا الويب بغض النظر عن النظام التشغيلي للحاسوب الذي تستخدمه.

ويعتمد حل كاميرا الويب المدمج من جوجل على معيار UVC، الذي لا يسمح للنظام التشغيلي بإضافة أي قيود، مما يعني أنه يمكنك توصيل هاتف أندرويد بحاسوب شخصي أو جهاز كروم بوك أو ماك أو جهاز لينكس لحضور مكالمة الفيديو.

وتحتاج إلى الاختيار من بين أفضل كاميرات الهواتف الذكية المتوفرة في السوق للحصول على أفضل تجربة لمكالمات الفيديو، حيث تتمتع كاميرات الهواتف الذكية بآليات معالجة فيديو أفضل من أفضل كاميرات الويب، مما يؤدي إلى تحسين جودة الفيديو.

ولا تنتج كاميرات الهواتف الذكية فيديو عالي الدقة فقط، بل توفر أيضًا ميكروفونات أفضل لالتقاط الصوت العالي الجودة، كما يمكنك استخدام كاميرات الهواتف الذكية بزوايا متعددة، وهذا أكثر بكثير مما توفره كاميرا الويب.

ويتوفر الإصدار التجريبي ربع السنوي الأول لنظام أندرويد 14 لأجهزة Pixel، وهذا بدوره يعني أن هذه الأجهزة فقط هي التي يمكنها استخدام الميزة في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فهي ليست ميزة حصرية لأجهزة Pixel، مما يعني أنه يمكن استخدام أي هاتف أندرويد يلبي المتطلبات بصفته كاميرا ويب عند إصدار الميزة بشكل رسمي مع أندرويد 14.