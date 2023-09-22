أمازون تخير مستخدمي برايم فيديو بين مشاهدة الإعلانات أو الدفع أكثر

أعلنت شركة أمازون اليوم الجمعة أن خدمة البث الخاصة بها (برايم فيديو) Prime Video، التي هي جزء من خدمتها المأجورة (برايم) Prime التي تتوفر مقابل رسوم قدرها 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، سوف تحتوي الآن على إعلانات محدودة في مسلسلاتها التلفازية وأفلامها.

وقالت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية في منشور على مدونتها إن الإعلانات في (برايم فيديو) سوف تُعرض للمستخدمين في الولايات المتحدة ودول أخرى في أوائل عام 2024، على أن تتبعها بلدان أخرى في وقت لاحق من العام.

وإذا كان العملاء في الولايات المتحدة لا يريدون الإعلانات التجارية، فسيتعين عليهم دفع 3 دولارات أمريكية إضافيًا شهريًا، ومع ذلك، فقد قالت الشركة في إعلانها إن الأحداث المباشرة والرياضة سوف تستمر في عرض الإعلانات في هذا المستوى.

وسوف يتلقى عملاء برايم رسالة إلكترونية في الأسابيع التي تسبق طرح الإعلانات، سوف تتضمن خيار الاشتراك في المستوى الخالي من الإعلانات.

وقالت الشركة في منشور يوم الجمعة: «لمواصلة الاستثمار في المحتوى الجذاب ومواصلة زيادة هذا الاستثمار على مدى مدة طويلة من الزمن، فبدءًا من أوائل عام 2024، سوف تتضمن عروض (برايم فيديو) وأفلامها إعلانات محدودة».

وقالت أمازون إنها تخطط لتقديم «إعلانات أقل بكثير من التلفاز وموفري البث الآخرين».

وسوف تنضم (برايم فيديو) الآن إلى خدمات البث المباشر المنافسة، ومن ذلك: نتفليكس، وديسكفري ماكس، وديزني بلس التي تعتمد على الإعلانات.

وتحاول شركات الإعلام على وجه الخصوص تجربة مجموعة متنوعة من الطرق لجعل أعمال البث المباشر مربحة، وذلك بدءًا من الإعلانات، إلى حملات منع مشاركة كلمات المرور، وخفض التكاليف.