آبل تطلق تحديث iOS 17.0.1 وتحديثات أمنية أخرى

أطلقت آبل على نحو مفاجئ تحديثات جديدة لأجهزتها المختلفة من أجل إصلاح ثغرات أمنية، وهي تتضمن تحديث iOS 17.0.1 لهواتف آيفون، و iPadOS 17.0.1 لأجهزة آيباد، وتحديثات أخرى.

وتأتي تلك التحديثات بعد مرور أيام قليلة على إطلاق أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بأجهزة آبل، مثل iOS 17 و iPadOS 17.

وتركز تلك التحديثات الجديدة على إصلاح ثلاث ثغرات أمنية مجددًا كانت آبل قد سبق وعالجتها مع تحديثات أخيرة، علمًا بأن تلك الثغرات كانت تُستغل بشكل نشط ضد إصدارات النظام ما قبل iOS 16.7.

وأصدرت آبل أيضًا تحديث watchOS 10.01 لساعتها الذكية، وتحديث macOS Ventura 13.6 لحواسيب ماك، وتلك بدورها تعالج أيضًا مشكلات أمنية، ولا تضيف مزايا جديدة.

وأطلقت آبل تحديثًا منفصلًا، وهو iOS 17.0.2، لكنه موجه فقط لهواتف آيفون 15 وآيفون 15 برو، لإصلاح بعد المشكلات في هواتف آيفون الجديدة، ويُنصح بالمسارعة إلى تحميل التحديثات الجديدة في أقرب فرصة.

ويستطيع المستخدمون تحميل تحديث iOS 17.0.1 و iPadOS 17.0.1 على أجهزة آيفون وآيباد بالذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”، ثم اختيار “تنزيل وتثبيت Download and Install”.

وبالنسبة للمستخدمين الذين لم يحدثوا أجهزتهم حتى الآن إلى أنظمة التشغيل الجديدة، فيمكنهم على الأقل تحميل آخر تحديث متاح للأنظمة الأقدم، مثل iOS 16.7.

ومن المنتظر أن تطلق آبل نظام التشغيل ‌macOS Sonoma لحواسيب ماك خلال الأيام القليلة المقبلة.