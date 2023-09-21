ميتا تمنح فيسبوك شعارًا وردود أفعال محدثة

أطلقت ميتا المرحلة الأولى من النظام المحدث لهوية فيسبوك، الذي يركز على تعزيز الاستكشاف والتواصل، حيث حصلت المنصة على شعار مجدد باللون الأزرق الغامق مع بعض التعديلات الصغيرة لإنشاء ما تدعي الشركة أنه تصميم محدث أكثر جرأة وقوة.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي: “التغيير الدقيق في الشعار يتضمن تعبيرًا أكثر ثقة عن اللون الأزرق الأساسي لمنصة فيسبوك”، ولا يبدو هذا التغيير للوهلة الأولى ملحوظًا.

وأوضحت ميتا أن تغيير الشعار إلى الحرف الصغير يجعله قابلًا للوصول بصريًا بشكل أكبر في التطبيق مع تباين أقوى لتمييز الحرف.

وأرادت الشركة التأكد من أن الشعار المحدث يبدو مألوفًا وديناميكيًا، حيث أتاحت هذه التغييرات الدقيقة والمهمة تحقيق التوازن البصري مع الشعور بالإنطلاق.

وسلطت ميتا الضوء على ثلاثة دوافع رئيسية وراء تطور شعار فيسبوك، وهي:

تعزيز العناصر الشهيرة للعلامة التجارية لإنشاء هوية فيسبوك المميزة والمتجددة. توحيد كيفية ظهور علامة فيسبوك التجارية عبر المنتجات المختلفة. إنشاء مجموعة واسعة من الألوان المرتكزة على اللون الأزرق الأساسي بحيث تكون شاملة ونابضة بالحياة.

واستخدمت الشركة خطها المخصص Facebook Sans لإعادة تصميم العلامة النصية والشعار من أجل الوصول إلى الهوية الجديدة وتحسين الوضوح بشكل عام عبر فيسبوك، حيث تحقق التحسينات الجديدة تناغمًا أكبر عبر التصميم بأكمله كعنصر أساسي في هوية التطبيق.

وبالإضافة إلى الشعار، طورت الشركة أيضًا لوحة ألوان جديدة، حيث صممت مجموعة جديدة من الألوان والدرجات ونسب التباين الفريدة بالنسبة لعلامة فيسبوك التجارية وحسنتها لسهولة الوصول إليها، حيث يظل اللون الأزرق هو اللون الأساسي.

ومن خلال لوحة الألوان الموسعة، جلبت الشركة المزيد من العاطفة لردود الفعل، وعدلت الألوان لتتوافق مع إرشادات إمكانية الوصول، بحيث تكون الأيقونات واضحة بأي حجم، ومرنة بما يكفي لتلبية الاحتياجات المختلفة، ويسهل على الأشخاص التفاعل معها.

وتعد ردود الفعل طريقة مرئية للأشخاص للرد على منشور أو تعليق أو قصة، كما أنها وسيلة مفيدة للأشخاص للتعبير عن أنفسهم أثناء تفاعلهم مع ما يكتشفونه عبر فيسبوك.

وأعادت ميتا بناء نظام الأيقونات بالكامل بحيث يتناسب مع المجموعة الواسعة من التعبيرات. وقالت ميتا: “نحن قادرون على إضفاء الحيوية على علامتنا التجارية من خلال نظام التصميم هذا، مما يتيح الاستكشاف الديناميكي ودون عناء”.

ويتضمن هذا الإصدار الأولي من التحديثات التصميمية للتطبيق الشعار والعلامة النصية المعاد تصميمهما، بالإضافة إلى لوحة الألوان المحدثة وردود الفعل والأيقونات، وتعتزم الشركة مستقبلًا طرح المزيد من التحديثات.

وتعمل هذه التحسينات على إنشاء تجربة متسقة وشخصية وسلسة لمليارات الأشخاص الذين يتفاعلون مع فيسبوك يوميًا للاستكشاف والتواصل والمشاركة مع بعضهم بعضًا.

والتزمت الشركة بمواصلة تطوير تصميم فيسبوك لتلبية احتياجات الأشخاص، مما يسهل استكشاف اهتماماتهم، حيث يظل تركيزها منصبًا على إنشاء التجارب التي تركز على الأشخاص.

ويعد من المنطقي أن تعدل ميتا شعار فيسبوك بشكل طفيف بدلًا من إعادة تصميمه بالكامل، حيث تشير الشركة إلى أن المنصة تشهد وصول ملياري مستخدم نشط يوميًا.

ويعني ذلك أن أي تغيير مرئي يشاهده الكثير من الأشخاص، وهذا هو سبب اختيار ميتا إجراء تعديلات صغيرة نسبيًا على ما يعد أحد أكثر الشعارات شهرة في مجال التكنولوجيا، حيث خضع شعار فيسبوك على مر السنين لعدد من التغييرات، بدءًا من الشعار ذي الحدود المربعة إلى التصميم الدائري الحالي.