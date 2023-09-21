ميتا تتيح لك رسميًا امتلاك أكثر من ملف شخصي في فيسبوك

أعلنت شركة ميتا اليوم الخميس أنه أصبح بإمكان مستخدمي فيسبوك امتلاك ملفات تعريف شخصية متعددة، وذلك بهدف مساعدتهم على الفصل بين الحياة الشخصية والحياة المهنية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: «سواء كنت جديدًا على فيسبوك أو مستخدمًا منذ مدة طويلة، فقد ترغب في الحفاظ على علاقاتك الشخصية والمهنية منفصلة، أو قد ترغب في الاحتفاظ بملف تعريف واحد مرتبط بمجتمع أنت جزء منه، وملف تعريف آخر للأصدقاء فقط».

وتعتقد ميتا أن إنشاء ملفات تعريف شخصية متعددة يتيح للمستخدمين تنظيم الأشخاص الذين يتشاركون معهم المحتوى، وقالت: «فكر في ملف تعريف واحد لرؤية الطعام الذي تحبه وملف آخر لمواكبة أصدقائك وعائلتك».

ومع أن شبكة التواصل الاجتماعي تقدم بالفعل عناصر تحكم تتيح للمستخدمين اختيار الجمهور الذي يتشاركون معه المحتوى، فقد بدأت العام الماضي تجربة ميزة ملفات التعريف الشخصية المتعددة.

وقالت إن الأشخاص الذين جربوا الميزة وجدوا أن التنظيم الأوضح للأصدقاء، والمجموعات، والاهتمامات يساعدهم على الشعور بحرية أكبر في التفاعل مع الجمهور الذي يعتقدون أنه الأهم.

وتوفر خدمة مشاركة الصور والفيديو، إنستاجرام، المملوكة أيضًا لميتا، ميزة الحسابات المنفصلة حسب الاهتمامات، والآن أصبحت هذه الميزة متاحة لمستخدمي فيسبوك في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من اليوم، وسوف تواصل إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أما عن كيفية عمل الميزة الجديدة، فقد قالت ميتا إنه يمكن للمستخدمين اختيار اسم وامتلاك حساب مستخدم لما يصل إلى 4 ملفات تعريف شخصية إضافية. ويمكنهم بسهولة التبديل بين ملفات التعريف الشخصية دون الحاجة إلى تسجيل الدخول في كل مرة.

ونبهت ميتا إلى أن بعض مزايا فيسبوك، مثل: المواعدة، والسوق، والوضع المهني، والمدفوعات، لن تكون متاحةً لملفات التعريف الشخصية الإضافية.

وقالت: «مبدئيًا، ستكون المراسلة متاحة داخل تطبيق فيسبوك وعلى الويب لملفات التعريف الشخصية الإضافية. ونحن نخطط لتوسيع دعم مسنجر لملفات التعريف الشخصية الإضافية في الأشهر المقبلة».

وتُضبط إعدادات ملفات التعريف الشخصية الإضافية تلقائيًا على الإعدادات الافتراضية، ذلك أن إعدادات الخصوصية والإشعارات لا تُنقل بين الملفات، كما أن بعض الإعدادات تُدار على نحو منفصل، لكل ملف شخصي، مثل: اختيار من يمكنه رؤية المنشورات أو يمكنه إرسال طلبات الصداقة.

ومع ذلك، تفرض ميتا على الجميع استخدام الاسم الحقيقي في ملف التعريف الشخصي الرئيس، أما الملفات الإضافية فيمكنها أن تحمل أي اسم، مع التنبيه إلى أنه لا يمكن انتحال هوية أي مستخدم آخر.