ستبدأ شركة آبل بطرح هاتف iPhone 15 الجديد الذي يتضمن العديد من التحديثات الممتازة في الأسواق العالمية غدًا. من ناحية أخرى، هناك هاتف iPhone 13 الذي صدر قبل عامين، وقد يتساءل الأشخاص الذين يستخدمون هذا الهاتف إذا كان عليهم الترقية إلى آيفون 15 بعد مرور عامين على استخدام هاتف آيفون 13، وما الفوائد التي سيحصلون عليها عند الترقية؟

باختصار، يُعد هاتف iPhone 15 ترقية هائلة عن iPhone 14 ويعمل بمعالج أقوى، بالإضافة إلى ترقية الكاميرا الأساسية لتصبح بدقة 48 ميجابكسل، وإضافة بعض خيارات الألوان الجذابة.

ولتتعرف جميع مواصفات هاتف iPhone 15 وبماذا يختلف عن iPhone 13، إليك مقارنة بين هاتفي iPhone 15 و iPhone 13:

التصميم:

يأتي هاتف iPhone 15 بتصميم أنيق من الزجاج الذي حسنت آبل صلابته، وبفضل الهيكل المصنوع من الألمنيوم يتمتع الهاتف بدرجة صلابة عالية، وأعلى قدرة على تحمل الصدمات، كما أنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68 بحيث يتحمل الغمر حتى عمق ستة أمتار لمدة نصف ساعة.

أما هاتف iPhone 13 فهو يأتي بتصميم مشابه كثيرًا لتصميم آيفون 15 من حيث الشكل الخارجي، إذ ستلاحظ أن الجهة الخلفية لكلا الهاتفين متشابه بشكل كبير، بالإضافة إلى أن طولهما متقارب كثيرًا.

أما الجهة الأمامية، فيكمن الاختلاف الأبرز في وجود الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) التي قدمتها آبل لأول مرة في طرازي iPhone 14 Pro و Pro Max العام الماضي، فبدلًا من النتوء الأسود الذي يظهر في الجزء العلوي من الشاشة، أصبح هناك مساحة سوداء يتغير حجمها بحسب المحتوى الذي تعرضه. وهذه المنطقة تمنح شاشة آيفون 15 مظهرًا مختلفًا عن شاشة آيفون 13.

يأتي هاتف iPhone 13 مع جهة أمامية وخلفية مصنوعتان من الزجاج، أما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم، وهذا الهاتف مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68 بحيث يتحمل الغمر حتى عمق ستة أمتار لمدة نصف ساعة كما هو الحال مع آيفون 15.

من ناحية الألوان، يتوفر هاتف آيفون 15 بخمسة ألوان هي: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود، أما هاتف آيفون 13 فيتوفر بستة ألوان، وهي: الأسود، والأبيض (Starlight)، والأزرق، والوردي، والأخضر، والأحمر.

الشاشة:

يشترك هاتفا iPhone 15 و iPhone 13 في نوع الشاشة مقاسها، إذ يأتيان شاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) مقاسها 6.1 بوصات، وبكثافة تبلغ 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 60 هرتزًا.

تختلف دقة الشاشة في كلا الطرازين، إذ تمتاز شاشة آيفون 15 بدقة 2556 × 1179 بكسلًا، أما شاشة آيفون 13 فهي بدقة 2532 × 1170 بكسلًا.

تصل درجة السطوع القصوى في شاشة هاتف آيفون 15 إلى 1,600 شمعة/ المتر المربع، وفي ضوء الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع حتى 2,000 شمعة/ المتر المربع. أما في هاتف iPhone 13 فالحد الأقصى لنسبة السطوع تعادل 1200 شمعة/ المتر المربع.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف iPhone 15 بمعالج (A16 Bionic) السداسي النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به هواتف آيفون 14 برو التي طرحتها آبل العام الماضي. ويتميز هذا المعالج بالسرعة والكفاءة في الأداء، ويدعم خاصية (Dynamic Island)، وقدرات التصوير الحسابي.

أما بالنسبة إلى سعة البطارية وسرعة الشحن في هاتف iPhone 15 فإن آبل لم تعلن عنهما حتى الآن، واكتفت بقولها إن بطارية هاتف iPhone 15 تدوم لمدة 20 ساعة من تشغيل الفيديو، وهي المدة نفسها التي تقدمها بطارية هاتف iPhone 14.

يتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يعمل هاتف iPhone 15 بنظام التشغيل iOS 17، ويدعم شبكات 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية النطاق الفائق العرض من الجيل الثاني (UWB2).

أما هاتف iPhone 13 فهو يعمل بمعالج (A15 Bionic) السداسي النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر، ويعمل بنظام iOS 15 ويمكن تحديثه إلى iOS 17.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 3240 ميلّي أمبير/ الساعة، وعند شحنه سلكيًا ستصل نسبة الشحن إلى 50% في غضون نصف ساعة، ويدعم هذا الهاتف الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة 15 واط، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة 7.5 واط.

يتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ويدعم شبكات 5G، وشبكات Wi-Fi 6، وتقنية بلوتوث 5.0، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

الكاميرا:

يأتي هاتف iPhone 15 بكاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. وتدعم التقريب البصري للمسافات بمعدل 2X.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهذا الهاتف يضم كاميرا أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

أما iPhone 13 فهو يأتي بكاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهذا الهاتف يضم كاميرا أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K وبدقة 1080 بكسلًأ.

السعر:

يُباع هاتف آيفون 13 بسعر يبدأ من 599 دولارًا، أما هاتف آيفون 15 فهو مُتاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 800 دولار.

الحكم النهائي؛ هل عليك الترقية إلى iPhone 15؟

إذا كنت تمتلك هاتف آيفون 13 فإن المزايا الجديدة التي يتمتع بها هاتف آيفون 15 تجعله يستحق الترقية، فهو يعمل بمعالج أقوى وأكثر كفاءة، مع تطور كبير في نظام الكاميرا، وإضافة منفذ USB-C، ووجود خاصية (Dynamic Island)، والشاشة ذات السطوع الأعلى، وخيارات الألوان المميزة.

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لهاتفي IPhone 13 و IPhone 15: